W Australii Sąd Najwyższy stanu Queensland w Brisbane po raz drugi odmówił byłemu uczestnikowi reality show The Bachelor, Samowi Jamesowi Woodowi, zwolnienia za kaucją. Jak podaje ABC News Australia, 46-letni Wood pozostanie w areszcie co najmniej przez kolejne sześć miesięcy, a rozprawa merytoryczna jest oczekiwana między połową 2027 roku a pierwszym kwartałem 2028 roku.

Woodowi postawiono zarzuty napaści skutkującej obrażeniami ciała oraz duszenia. Według prokuratury domniemany incydent miał miejsce 3 października w Noosie podczas rodzinnego urlopu z jego żoną Snezaną Wood i jej córką. Wood wcześniej zaprzeczał tym zarzutom.

Decyzja sądu

Sędzia Peter McCafferty określił zarzuty jako niezwykle poważne, podkreślając, że pozostają one niezweryfikowanymi twierdzeniami do czasu rozpoznania sprawy przez sąd. Oświadczył, że nie uzyskał przekonania o wystarczającym ograniczeniu ryzyka popełnienia kolejnych przestępstw, możliwego wpływania na świadków lub zagrożenia dla bezpieczeństwa i dobrostanu innych osób.

Zdaniem sędziego sprawa oskarżenia przeciwko Woodowi nie jest słaba. Oczekuje się, że będzie opierać się na pisemnych oświadczeniach i nagraniach policyjnych przesłuchań Snezany Wood oraz jej córki. Prokuratura planuje również wnioskować o dopuszczenie zdjęć, które Snezana Wood miała rzekomo wykonać po innym domniemanym przypadku duszenia w stanie Wiktoria pięć lat temu. Oczekuje się, że obrona zakwestionuje dopuszczalność tych materiałów.

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Terminy postępowania

Prokuratorka Jessica Guy zasugerowała, że rozprawa merytoryczna może zostać wyznaczona na okres od maja do sierpnia 2027 roku. Adwokatka Wooda Paula Morrow nazwała taki harmonogram nierealistycznym i oświadczyła, że bardziej prawdopodobne jest rozpoczęcie procesu między połową 2027 roku a pierwszym kwartałem 2028 roku.

Obrona wskazywała, że okres tymczasowego aresztowania przed procesem może przekroczyć karę, którą Wood mógłby otrzymać w razie skazania. Strony zgodziły się, że prawdopodobny wymiar kary pozbawienia wolności wyniesie około dwóch lat, a prawo do warunkowego zwolnienia może powstać po 12 miesiącach. Jednocześnie sędzia zwrócił uwagę, że każdy z zarzutów przewiduje maksymalną karę do siedmiu lat pozbawienia wolności.

Wood jest obecnie przetrzymywany w więzieniu o zaostrzonym rygorze Wolston Correctional Centre w Wacol, na zachód od Brisbane, na podstawie specjalnego nakazu bezpieczeństwa. Nowy wniosek o zwolnienie za kaucją będzie mógł złożyć wyłącznie w razie istotnej zmiany okoliczności; może także zaskarżyć decyzję do Sądu Apelacyjnego.

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