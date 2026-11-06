Sąd Najwyższy Nepalu odroczył decyzję w sprawie rejestracji pozwu Dana Bahadura Karkiego, który kwestionuje usunięcie go ze stanowiska generalnego inspektora policji. Adwokat Tika Bahadur Kunwar złożył dokument w jego imieniu 5 listopada, a administracja sądu poinformowała, że potrzebuje czasu na jego zbadanie. Jak podaje Kathmandu Post, rejestrator Sądu Najwyższego Tagindra Kattel powiedział, że decyzja o rejestracji ma zostać podjęta 6 listopada.

Żądania pozwu

Karki domaga się unieważnienia decyzji rządu o powołaniu go na specjalnego doradcę premiera do spraw bezpieczeństwa oraz przywrócenia go na stanowisko szefa policji do końca ustawowo określonej kadencji. Domaga się także tymczasowego zakazania nowo mianowanemu szefowi policji Manjayi Kumarowi K C wykonywania obowiązków generalnego inspektora na czas rozpatrywania sprawy.

W pozwie stwierdzono, że rząd usunął Karkiego przed końcem jego kadencji, nie dając mu możliwości odpowiedzi na podstawy tej decyzji. Wnioskodawca uważa, że powołanie na inne stanowisko nie może być sposobem na obejście gwarancji prawnych ustanowionych dla odwołania szefa policji.

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Powołanie nowego szefa

Rada Ministrów usunęła Karkiego ze stanowiska i mianowała go doradcą premiera do spraw bezpieczeństwa. Dodatkowy generalny inspektor Manjaya Kumar K C został mianowany nowym szefem policji i już rozpoczął wykonywanie obowiązków.

Pozew zawiera również żądanie uznania za nieważne powołania K C oraz powiązanych z nim decyzji. Wnioskodawca prosi, aby K C uzasadnił zgodność z prawem zajmowania stanowiska, a Karki mógł pozostać szefem policji do końca okresu służby określonego w Regulaminie Policji Nepalu z 2014 roku. Karki kierował policją od listopada 2025 roku, a jego kadencja miała trwać do marca 2028 roku.

Jeśli pozew zostanie zarejestrowany, rozprawa może zostać wyznaczona po przerwie świątecznej z okazji Tiharu, gdy sąd wznowi pracę. Sąd może wydać tymczasowe zarządzenie utrzymujące obecny stan i wezwać strony albo najpierw zobowiązać je do złożenia wyjaśnień dotyczących środków tymczasowych.

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