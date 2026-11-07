Sąd Najwyższy Nepalu zarejestrował pozew odwołanego szefa policji Dana Bahadura Karkiego, który kwestionuje decyzję rządu o jego usunięciu i mianowaniu Manodża Kumara KC nowym generalnym inspektorem policji. Rozprawę w tej sprawie wyznaczono na 16 listopada, informuje Kathmandu Post.

Karki domaga się uchylenia decyzji Rady Ministrów z 4 listopada, na mocy której przeniesiono go na nowo utworzone stanowisko specjalnego doradcy premiera ds. bezpieczeństwa, a KC mianowano generalnym inspektorem policji. Wnosi także o tymczasowe zezwolenie mu na powrót do wykonywania obowiązków oraz zakazanie KC wykonywania uprawnień generalnego inspektora do czasu ostatecznego orzeczenia sądu.

Argumenty powoda

W pozwie Karki twierdzi, że rząd nie wskazał przepisu prawa, który pozwalałby na usunięcie urzędującego generalnego inspektora lub przeniesienie go na stanowisko poza strukturą policji. Według jego stanowiska ani ustawa o policji z 1955 roku, ani regulamin policji z 2014 roku nie przewidują takiego przeniesienia.

Były szef policji oświadczył również, że decyzję podjęto bez wskazania powodów, zażądania wyjaśnień czy umożliwienia mu odpowiedzi na zarzuty. Jak twierdzi, o usunięciu dowiedział się z mediów, a później otrzymał pismo od sekretarza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

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Odwołania do orzecznictwa

Karki powołał się na orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie byłego szefa policji Aćjuta Kriszny Kharela, który został usunięty w 1997 roku, 36 dni po powołaniu. Wówczas sąd uznał, że decyzja rządu nie miała należytego uzasadnienia, a stanowisko szefa policji nie jest nominacją polityczną, którą można zmieniać wyłącznie z powodu zmiany rządu.

Ponadto powód wspomniał sprawę byłego dyrektora wykonawczego Nepal Electricity Authority, Hitendry Devy Shakyi. W tej sprawie sąd wskazał, że powołanie urzędnika na inne stanowisko nie oznacza automatycznego wygaśnięcia jego uprawnień na poprzednim stanowisku bez jego zgody.

Na pierwszej rozprawie sąd może albo tymczasowo wstrzymać wykonanie decyzji Rady Ministrów, albo zobowiązać rząd do wyjaśnienia jej podstaw. KC objął już stanowisko po otrzymaniu insygniów.

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