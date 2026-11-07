Sąd Najwyższy Pakistanu określił podstawy, na których zwolnienie oskarżonego za kaucją może zostać cofnięte, w tym próby wpływania na świadków, ingerowanie w śledztwo lub ryzyko ucieczki poza jurysdykcję sądu. Osiem zasad prawnych w orzeczeniu przedstawił sędzia Muhammad Ali Mazhar, informuje The Express Tribune.

Podstawy cofnięcia kaucji

Sąd zaznaczył, że kaucja może zostać cofnięta, jeśli decyzja o jej przyznaniu jest prima facie niezgodna z prawem lub niesprawiedliwa. Podstawą są także próby wpływania przez oskarżonego na świadków oskarżenia, manipulowania dowodami lub utrudniania wymiaru sprawiedliwości.

Wśród innych okoliczności sąd wymienił prawdopodobieństwo ucieczki oskarżonego poza jurysdykcję sądu, ingerowanie w bezstronne śledztwo lub popełnienie podobnego przestępstwa podczas przebywania na wolności za kaucją. Podstawą cofnięcia kaucji mogą być również nowe fakty lub dowody ujawnione w toku śledztwa, wskazujące na możliwy udział danej osoby w przestępstwie.

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Okoliczności sprawy w Larkanie

Sąd Najwyższy oddalił apelację i utrzymał w mocy decyzję Sądu Najwyższego Sindhu. Sprawa dotyczy śmierci Noora Hussaina 3 marca 2024 roku: według materiałów sprawy zmarł on po zerwaniu przewodu elektrycznego, którym specjalną linią dostarczano energię elektryczną do sklepów.

30 stycznia 2025 roku sędzia sądu sesyjnego w Larkanie oddalił wniosek oskarżonego Alego Asghara Khokhara o kaucję przed aresztowaniem. Jednak 20 października 2025 roku skład Sądu Najwyższego Sindhu w Larkanie przyznał mu kaucję, między innymi z powodu dziewięciomiesięcznego opóźnienia w rejestracji zgłoszenia przestępstwa.

Sąd Najwyższy orzekł, że to opóźnienie oraz domniemana rola Khokhara w incydencie wymagają dalszego wyjaśnienia. Sąd polecił również przekazać kopię orzeczenia przewodniczącemu pakistańskiego Urzędu Rozwoju Zasobów Wodnych i Energetycznych (Wapda), aby Wapda oraz właściwa spółka energetyczna zbadały rolę osób zaangażowanych w rzekomo nielegalne dostarczanie energii elektrycznej, jej kradzież i prywatne odprowadzanie.

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