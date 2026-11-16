Sąd Najwyższy Korei Południowej ma w czwartek ogłosić decyzję w sprawie byłego premiera Han Duck-soo. Sąd apelacyjny wymierzył mu karę 15 lat więzienia w sprawie o rebelię. Pełny skład sądu ma ogłosić orzeczenie o godz. 16:00 po drugiej rundzie narad — na dzień przed końcem obecnego okresu tymczasowego aresztowania Hana, informuje Korea Herald.

Wyroki dwóch instancji

21 stycznia Centralny Sąd Rejonowy w Seulu skazał Han Duck-soo na 23 lata pozbawienia wolności za kluczową rolę w rebelii i inne przestępstwa. Tego samego dnia został on aresztowany i od niemal 10 miesięcy przebywa w Seulskim Centrum Aresztu.

7 maja Wysoki Sąd w Seulu utrzymał w mocy wyrok skazujący w sprawie zarzutu rebelii, jednak obniżył karę do 15 lat. Od tej decyzji odwołali się zarówno Han Duck-soo, jak i specjalni prokuratorzy.

Okoliczności postępowania

Specjalni prokuratorzy postawili Han Duck-soo zarzuty w sierpniu 2025 roku. Obejmowały one pomoc przywódcy rebelii w związku z ogłoszeniem stanu wojennego przez byłego prezydenta Yoon Suk Yeola 3 grudnia 2024 roku. Później prokuratorzy dodali alternatywny zarzut dotyczący kluczowej roli w rebelii.

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Sąd apelacyjny ustalił, że Han Duck-soo zaproponował zwołanie posiedzenia rządu przed ogłoszeniem stanu wojennego, aby stworzyć pozory omówienia tej decyzji przez członków gabinetu. Sąd uznał również, że po ogłoszeniu stanu wojennego próbował zebrać podpisy członków rządu, aby udokumentować ich obecność.

Sąd ustalił także, że Han Duck-soo omawiał z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych Lee Sang-minem wykonanie poleceń dotyczących blokowania kluczowych instytucji oraz odcięcia dostaw energii elektrycznej i wody dla niektórych mediów. Sąd apelacyjny jednocześnie odrzucił wniosek sądu pierwszej instancji o odrębnej odpowiedzialności karnej Hana za niewłaściwe powiadomienie wszystkich członków rządu i brak merytorycznej dyskusji.

W sierpniu Sąd Najwyższy skierował sprawy Han Duck-soo i Lee Sang-mina do rozpoznania przez pełny skład sędziowski, powołując się na historyczne znaczenie spraw oraz potrzebę wspólnego rozpatrzenia ról obu oskarżonych. Pierwsza narada odbyła się 29 września, a termin decyzji w sprawie Lee Sang-mina nie został jeszcze ustalony.

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