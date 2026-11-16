Sąd Najwyższy Korei Południowej uchylił wcześniejsze orzeczenia w dwóch sprawach dotyczących muzyki odtwarzanej bez odrębnego zezwolenia w sklepach związanych z Hankook Tire & Technology oraz LG Electronics. Spółka może zostać zobowiązana do zwrotu korzyści z takiego wykorzystania muzyki tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że sama ją uzyskała — informuje Korea Herald.

27 października sąd skierował obie sprawy do ponownego rozpoznania. Pozwy wniosło Koreańskie Stowarzyszenie Praw Autorskich do Muzyki.

Sprawa Hankook Tire

W 2020 roku stowarzyszenie pozwało Hankook Tire na kwotę 146,92 mln wonów, czyli około 110 tys. dolarów. Spór dotyczył muzyki w tle w sklepach T’station, którymi spółka zarządzała samodzielnie lub które działały na zasadzie franczyzy, w latach 2009–2016.

Niższe sądy uznały, że termin na dochodzenie odszkodowania upłynął, ale zobowiązały Hankook Tire do zwrotu około 9,42 mln wonów jako bezpodstawnie uzyskanej korzyści. Uznały, że spółka odniosła pośrednią korzyść dzięki pozyskiwaniu franczyzobiorców i wzrostowi wpływów z opłat franczyzowych.

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Sąd Najwyższy wskazał, że za odtwarzanie muzyki w swoich sklepach odpowiadali franczyzobiorcy. Centralny Sąd Rejonowy w Seulu ma ustalić, czy franczyzobiorcy Hankook Tire płacili za usługę muzyczną oraz czy muzyka pomagała pozyskiwać nowych franczyzobiorców lub zwiększać opłaty franczyzowe.

Rozpatrzenie sprawy LG Electronics

W sprawie przeciwko LG Electronics stowarzyszenie zażądało 267,92 mln wonów za nadawanie i odtwarzanie muzyki w sklepach LG Best Shop w latach 2014–2016. Początkowo sądy pierwszej i drugiej instancji stanęły po stronie LG Electronics, uznając, że nagrania były objęte wyjątkiem praw autorskich dotyczącym fonogramów wyprodukowanych na sprzedaż.

Podczas pierwszego rozpoznania Sąd Najwyższy orzekł, że nagrania te zostały stworzone do wykorzystania jako muzyka w sklepach, dlatego wyjątek ich nie obejmuje. Następnie Wysoki Sąd w Seulu przyznał stowarzyszeniu około 40 mln wonów, a obie strony zaskarżyły orzeczenie.

W nowym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał, że spółka z grupy LG Electronics, która zarządzała sklepami, jest odrębną osobą prawną. Sąd nie znalazł wystarczających dowodów na to, że korzyść z muzyki bezpośrednio uzyskała LG Electronics, i przekazał sprawę z powrotem do Wysokiego Sądu w Seulu.

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