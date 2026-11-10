W Polsce Sąd Najwyższy uchylił dwa zarządzenia o natychmiastowej przerwie w wykonywaniu obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Poinformował o tym Polsat News.

Uchylenie wcześniejszego postanowienia

Sąd Najwyższy rozpatrzył skargę Święczkowskiego i Sochańskiego na własne piątkowe postanowienie. Wówczas sąd uznał się za niewłaściwy do rozpatrzenia sprawy i przekazał ją Trybunałowi Konstytucyjnemu jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej.

We wtorek Sąd Najwyższy uchylił to postanowienie i przekazał sprawę do rozpoznania Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Izba tego samego dnia rozpatrzyła zarządzenia z 30 października o natychmiastowej przerwie w wykonywaniu obowiązków, w tym obowiązków prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, oraz uchyliła oba dokumenty.

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Reakcje na decyzję

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Polski Waldemar Żurek skrytykował decyzję Sądu Najwyższego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że ewentualne decyzje Sądu Najwyższego nie wpływają na ważność zarządzeń o natychmiastowej przerwie w wykonywaniu obowiązków przez Święczkowskiego i Sochańskiego.

Jak powiedziała, kontrolę nad takimi zarządzeniami może sprawować wyłącznie sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego, utworzony w drodze losowania spośród sędziów trybunału. Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur również nazwał decyzję Sądu Najwyższego absurdalną i stwierdził, że została wydana poza zakresem kompetencji sądu.

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