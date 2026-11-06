Sąd Najwyższy Somalii uznał za nielegalne przedłużenie o rok kadencji prezydenta Hassana Sheikha Mohamuda. Sąd zobowiązał również liderów politycznych do uzgodnienia planu wyborczego w ciągu 30 dni i przeprowadzenia wyborów w ciągu 90 dni, poinformowało BBC News.

Orzeczenie sądu

Czteroletnia kadencja prezydencka Mohamuda zakończyła się w maju. W marcu parlament zatwierdził zmiany legislacyjne, które pozwoliły administracji prezydenta przedłużyć jego uprawnienia o kolejny rok. Grupy opozycyjne twierdziły, że zmiany konstytucyjne są wykorzystywane do przedłużenia rządów prezydenta.

Mohamud utrzymywał, że reformy są potrzebne, aby kraj przeszedł do w pełni demokratycznych wyborów zamiast systemu, w którym przedstawicieli wybierają starszyzna klanowa. Sąd orzekł jednak, że zmiany te nie mogą być stosowane z mocą wsteczną do trwającej kadencji prezydenckiej.

Spór wokół przewodniczącego sądu

Orzeczenie sądu zapadło dzień po tym, jak Mohamud odwołał prezesa Sądu Najwyższego Bashego Yusufa Ahmeda. Sąd uznał tę decyzję za nieważną i oświadczył, że prezydent nie miał uprawnień do takiego odwołania. Sąd podkreślił również, że prezesa sądu można odwołać wyłącznie zgodnie z ustanowioną procedurą konstytucyjną.

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Prezydent powołał na to stanowisko Ibrahima Idle Suleimana, który już wcześniej je zajmował. Administracja prezydencka wyjaśniła odwołanie skargami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości oraz potrzebą zapewnienia uczciwego i przejrzystego systemu sądowniczego.

Niepewność dotycząca wyborów

Komisja wyborcza wyznaczyła wybory parlamentarne na 15 kwietnia 2027 roku, a prezydenckie na miesiąc później. Przeciwko temu harmonogramowi wystąpiły opozycja oraz regionalne administracje Puntlandu i Dżubalandu. Prezydent wezwał do przeprowadzenia ogólnokrajowych rozmów w dniach 14–18 listopada, jednak liderzy opozycji zakwestionowali jego legitymację do zwołania takich konsultacji.

Były premier Hassan Ali Khaire również oświadczył, że prezydent wysłał siły bezpieczeństwa do Sądu Najwyższego i próbował aresztować jego prezesa. AFP nie zdołała niezależnie potwierdzić informacji o rozmieszczeniu sił bezpieczeństwa, choć somalijskie media rozpowszechniały zdjęcia uzbrojonych osób na terenie sądu.

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