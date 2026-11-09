Sąd Najwyższy USA zezwolił na kontynuowanie budowy barier granicznych i dróg na terenie oraz w pobliżu Parku Narodowego Big Bend w Teksasie. Sędziowie zawiesili wykonanie orzeczenia sądu niższej instancji, który w ubiegłym miesiącu wstrzymał prace do czasu rozpatrzenia głównego pozwu.

Argumenty rządu

W krótkim uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwierdził, że sądowy zakaz uniemożliwia rządowi realizację jego istotnych interesów w zakresie bezpieczeństwa i integralności granicy. Jak informuje The Hill, w orzeczeniu nie sprecyzowano, którzy dokładnie sędziowie je poparli. Jednocześnie sędzia Ketanji Brown Jackson zgłosiła zdanie odrębne i uznała, że wniosek rządu o zawieszenie orzeczenia sądu niższej instancji powinien zostać oddalony.

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Spory wokół prac

Wcześniej w tym roku ówczesna sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA Kristi Noem odstąpiła od stosowania przepisów ochrony środowiska, aby przyspieszyć budowę barier i dróg w rejonie Big Bend. Miejscowi mieszkańcy o różnych poglądach politycznych twierdzili, że prace mogą zaszkodzić lokalnej gospodarce i środowisku, a także ograniczyć możliwości rekreacji w tej okolicy. Administracja USA oświadczyła, że nie zbuduje dużego muru granicznego wewnątrz parku narodowego, ale kontynuuje inne prace budowlane.

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