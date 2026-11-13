Sąd Najwyższy USA zgodził się rozpatrzyć apelację internetowego brokera Robinhood, który dąży do zablokowania pozwu inwestorów dotyczącego niewłączenia okresowych danych finansowych do materiałów związanych z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki w 2021 roku. Jak informuje CNBC, sąd zgodził się rozpatrzyć ten wniosek w piątek.

Apelacja Robinhood

Robinhood zwraca się do najwyższej instancji sądowej USA o uchylenie orzeczenia Sądu Apelacyjnego USA dla Dziewiątego Okręgu. Ten sąd apelacyjny przywrócił pozew inwestorów przeciwko Robinhood, związany z przeprowadzeniem przez spółkę IPO.

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Poprzednie orzeczenia

Wcześniej federalny sędzia w San Francisco oddalił pozew. Przywrócenie sprawy przez Dziewiąty Okręg jest decyzją, którą Robinhood zaskarża przed Sądem Najwyższym.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa wezwała Sąd Najwyższy do rozpatrzenia apelacji spółki. To właśnie tę apelację sąd zgodził się teraz rozpatrzyć. Materiał CNBC opublikowano 13 listopada 2026 roku.

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