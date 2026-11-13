Sąd Najwyższy USA zgodził się rozpatrzyć sprawę administracji prezydenta Donalda Trumpa dotyczącą przywrócenia ograniczeń w składaniu wniosków o azyl na południowej granicy kraju. Jak informuje The Hill, sądy niższych instancji wcześniej uznały tę politykę za niezgodną z prawem, jednak pozostaje ona w mocy na czas rozpatrywania apelacji.

Istota ograniczeń

Trump podpisał odpowiednią proklamację pierwszego dnia po powrocie na stanowisko prezydenta. W dokumencie sytuację na południowej granicy USA nazwano „inwazją”, a składanie wniosków o udzielenie azylu zostało kategorycznie zakazane.

Osoby ubiegające się o azyl, reprezentowane przez Amerykańską Unię Swobód Obywatelskich ACLU oraz organizacje imigracyjne, zaskarżyły proklamację. Powodowie oświadczyli, że liczba nielegalnych przekroczeń granicy już wcześniej malała, a wprowadzona polityka znacząco ogranicza prawa cudzoziemców na granicy.

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Stanowiska stron w sądzie

Sędzia federalnego sądu okręgowego Randolph Moss uznał, że Trump przekroczył swoje uprawnienia, i zablokował politykę. Sąd Apelacyjny Okręgu Kolumbii utrzymał tę decyzję w mocy w kwietniu, po czym administracja zwróciła się do Sądu Najwyższego.

Solicitor General D. John Sauer nazwał ograniczenia głównym narzędziem Trumpa służącym do powstrzymania nielegalnych przekroczeń granicy. W dokumentach sądowych twierdził, że wejście w życie orzeczenia sądu niższej instancji może spowodować nowy napływ nielegalnych wjazdów, przeciążyć system oraz stworzyć warunki do przemytu narkotyków, broni i innych towarów, a także do zwiększenia wpływów karteli.

Sprawa będzie rozpatrywana podczas obecnej sesji Sądu Najwyższego, a decyzja jest oczekiwana do lata.

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