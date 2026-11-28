Sąd Najwyższy USA ma przeprowadzić ustne wysłuchania w sprawie zakazu karabinów AR-15 i podobnej broni półautomatycznej w Connecticut oraz hrabstwie Cook w stanie Illinois, do którego należy Chicago. Orzeczenie może rozstrzygnąć, czy Konstytucja USA chroni prawo Amerykanów do posiadania takiej broni. Jak informuje The Independent, wyroku oczekuje się do końca czerwca.

Connecticut rozszerzył zakaz broni, którą stan określa jako „broń szturmową”, po strzelaninie 14 grudnia 2012 roku w szkole podstawowej Sandy Hook w Newtown. Napastnik w mniej niż pięć minut oddał wówczas 154 strzały i zabił 20 dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat oraz sześcioro dorosłych.

W Sądzie Najwyższym USA przewagę mają konserwatywni sędziowie — sześciu do trzech. Sąd rozszerzał interpretację Drugiej Poprawki do Konstytucji USA, która chroni prawo do posiadania i noszenia broni, w kluczowych orzeczeniach z 2008, 2010 i 2022 roku.

Stanowiska stron

Powodowie, w tym organizacja broniąca praw do posiadania broni Second Amendment Foundation oraz osoby chcące posiadać broń typu AR-15, twierdzą, że takie karabiny są „powszechnie używane”, ponieważ posiadają je dziesiątki milionów Amerykanów. Powołują się na orzeczenie Sądu Najwyższego z 2008 roku w sprawie District of Columbia v. Heller, którym uchylono zakaz posiadania pistoletów w Waszyngtonie.

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Administracja prezydenta Donalda Trumpa poparła powodów. Wcześniej federalne sądy apelacyjne stanęły po stronie Connecticut i hrabstwa Cook: Sąd Apelacyjny Drugiego Okręgu odrzucił argument o ochronie AR-15 ze względu na ich powszechne użycie, a Sąd Apelacyjny Siódmego Okręgu utrzymał ograniczenia hrabstwa Cook.

Argumenty Connecticut

Władze Connecticut twierdzą, że rządy historycznie ograniczały obrót szczególnie niebezpieczną bronią ze względu na zagrożenia dla społeczeństwa. W dokumentach złożonych w sądzie stan nazwał AR-15 przykładem takiej broni, wskazując na jej wysoką śmiertelność oraz wykorzystanie podczas masowych zabójstw i zabójstw funkcjonariuszy organów ścigania.

Według danych stanu od 2012 roku karabiny AR-15 lub podobna broń pojawiły się w 12 z 17 najtragiczniejszych masowych strzelanin w USA, w tym w ataku na szkołę Sandy Hook. Obecnie AR-15 i podobna broń są zakazane w 11 stanach USA oraz Dystrykcie Kolumbii.

Nicole Hockley, której sześcioletni syn Dylan zginął w Sandy Hook, oświadczyła, że uchylenie zakazu byłoby umniejszeniem wysiłków stanu na rzecz ochrony ludzi po tragedii. Jest współzałożycielką Sandy Hook Promise — organizacji szkolącej nauczycieli i uczniów w zapobieganiu strzelaninom w szkołach.

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