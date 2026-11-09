Sąd Najwyższy USA podczas ustnych argumentów 9 listopada dał do zrozumienia, że raczej nie pozwoli byłemu federalnemu więźniowi Kekaiowi Watanabe kontynuować pozwu o odszkodowanie przeciwko pielęgniarzowi więziennemu. Jednocześnie część sędziów wskazała, że nie chce całkowicie odchodzić od precedensu pozwalającego pociągać federalnych urzędników do osobistej odpowiedzialności za naruszenia praw konstytucyjnych, informuje The Hill.

Pozew w sprawie urazu w areszcie

Watanabe, który wcześniej przebywał w federalnym zakładzie karnym, twierdzi, że po bójce między członkami rywalizujących gangów w lipcu 2021 roku w ośrodku detencyjnym w Honolulu odmówiono mu skierowania do szpitala. Według niego pielęgniarz więzienny Francis Nielsen zignorował skargi na ból pleców. Później okazało się, że ból był związany ze złamaniem kości ogonowej.

Pozew początkowo oddalono, jednak Sąd Apelacyjny USA dla Dziewiątego Okręgu później wznowił jego rozpatrywanie. Watanabe domaga się od Nielsena odszkodowania.

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Precedens Bivens

Sprawa jest rozpatrywana w ramach podejścia ukształtowanego przez orzeczenie z 1971 roku w sprawie Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of Narcotics. Przewiduje ono możliwość pozywania federalnych urzędników za naruszenia praw konstytucyjnych. Sąd Najwyższy USA wielokrotnie zawężał zakres stosowania takich pozwów i tylko raz rozszerzył go na kontekst więzienny — w sprawie Carlson v. Green z 1980 roku, dotyczącej śmierci więźnia po ataku astmy.

Prawnicy Watanabe twierdzą, że okoliczności jego sprawy są podobne do Carlson v. Green oraz że takie pozwy są potrzebne, aby zapobiegać niekonstytucyjnym działaniom urzędników. Przedstawiciele Nielsena uważają, że między obiema sprawami występują istotne różnice, a spór można rozstrzygnąć za pomocą innych mechanizmów przewidzianych przez Kongres, w tym Federal Tort Claims Act. Orzeczenia Sądu Najwyższego oczekuje się do początku przyszłego lata.

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