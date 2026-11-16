Sąd Najwyższy USA odmówił rozpatrzenia apelacji administracji prezydenta Donalda Trumpa, która dążyła do wstrzymania finansowania grantów badawczych o wartości dziesiątek milionów dolarów dla kalifornijskich instytucji szkolnictwa wyższego. Jak podaje The Hill, sędziowie wydali jednolinijkowe postanowienie bez wyjaśnienia powodów; nie poinformowano o sprzeciwie któregokolwiek z nich wobec decyzji.

Orzeczenie sądu apelacyjnego pozostaje w mocy

Administracja Trumpa zwróciła się do Sądu Najwyższego o ponowne rozpatrzenie majowej decyzji składu Sądu Apelacyjnego USA dla Dziewiątego Okręgu. Skład ten podtrzymał wcześniejszy zakaz sądowy anulowania części grantów w systemie Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Sąd apelacyjny uznał, że wstrzymanie finansowania miało na celu tłumienie poglądów, z którymi rząd się nie zgadza, i prawdopodobnie naruszało Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA. Anulowanie grantów powiązano z rozporządzeniami wykonawczymi prezydenta wymierzonymi w praktyki różnorodności, równości i inkluzywności.

Stanowiska stron

Ministerstwo Sprawiedliwości USA twierdziło, że rząd federalny ma szerokie uprawnienia do określania sposobu wykorzystania pieniędzy podatników. Generalny solicytor John Sauer wskazał we wniosku do sądu, że wymóg neutralności wobec poglądów nie zobowiązuje podatników do dalszego finansowania projektów, których rząd nie uważa już za leżące w interesie publicznym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Cięcia finansowania zaskarżyła grupa badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, którzy otrzymali wieloletnie granty od trzech agencji federalnych. W czerwcu 2025 roku poinformowano ich, że finansowanie zostanie przedwcześnie zakończone zgodnie z kilkoma rozporządzeniami wykonawczymi Trumpa.

Prawnicy badaczy oświadczyli, że może to doprowadzić do zamknięcia laboratoriów, zwolnień pracowników i wstrzymania badań. Według nich utrata finansowania może również uniemożliwić publikację prac naukowych i ograniczyć wpływ badaczy na debatę publiczną.

Trump uczynił likwidację programów różnorodności, równości i inkluzywności jednym z kluczowych kierunków na początku swojej drugiej kadencji prezydenckiej, wydając kilka rozporządzeń wykonawczych dotyczących takich inicjatyw w agencjach federalnych, wojsku i innych instytucjach otrzymujących finansowanie federalne.

Czytaj nas na