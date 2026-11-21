Max Verstappen wystartuje z pole position w Grand Prix Las Vegas w USA, choć najszybszy czas w kwalifikacjach uzyskał kierowca Mercedesa Kimi Antonelli. Jak podaje Sky Sports, Antonelli straci pięć pozycji na polach startowych za przekroczenie limitu silników spalinowych i rozpocznie wyścig z szóstej pozycji.

Pola startowe

Antonelli wyprzedził Verstappena o 0,258 sekundy. Włoch na swoim ostatnim szybkim okrążeniu przekroczył linię dosłownie przed końcem sesji, a także skorzystał ze znacznego tunelu aerodynamicznego za bolidami Racing Bulls. George Russell stracił 0,331 sekundy do swojego kolegi z Mercedesa i wystartuje z drugiej pozycji obok Verstappena.

Trzecią pozycję na starcie zajmie Lando Norris z McLarena, czwartą Isack Hadjar z Red Bulla, a piątą Arvid Lindblad z Racing Bulls. Dla Lindblada jest to najwyższa pozycja startowa w karierze. Liam Lawson awansuje na siódme miejsce po karze dla Oscara Piastriego.

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Kara dla Piastriego i Ferrari

Piastri zakwalifikował się na siódmym miejscu, jednak za przekroczenie limitu komponentów silnika otrzymał karę przesunięcia o 10 pozycji i wystartuje z 17. miejsca. Pierre Gasly i Franco Colapinto prezentowali dobre tempo, lecz w trzecim segmencie kwalifikacji znaleźli się w korku na okrążeniach wyjazdowych z boksów i zajęli odpowiednio dziewiąte oraz 10. miejsce.

Obaj kierowcy Ferrari — Charles Leclerc i Lewis Hamilton — odpadli już w drugim segmencie kwalifikacji. Zespół miał trudności w zimnych warunkach i na długich prostych. To pierwszy przypadek od Grand Prix Kanady 2024, gdy żaden kierowca Ferrari nie awansował do finałowego segmentu kwalifikacji. Po karze Piastriego Leclerc wystartuje z 10. pozycji, a Hamilton z 11.

Przed kwalifikacjami Verstappen i Russell zderzyli się podczas ostatniego treningu. Za ten incydent nie nałożono kar sportowych, jednak Verstappen otrzymał ostrzeżenie za nieprzewidywalną jazdę, gdy próbował nie dopuścić Russella do zajęcia pozycji na torze.

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