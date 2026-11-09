W Mediolanie we Włoszech Vespa zaprezentowała gamę elektrycznych skuterów na 2027 rok — Primavera Elettrica, Sprint S Elettrica oraz Primavera Tech Elettrica. Modele pokazano na wystawie EICMA 2026. Firma zachowała klasyczne stalowe nadwozie, ale zmodernizowała elektryczne elementy skuterów.

Nowy silnik i wyjmowany akumulator

Najważniejszą zmianą jest nowy silnik elektryczny o modułowej konstrukcji, opracowany i produkowany we Włoszech przez grupę macierzystą Piaggio. Według Electrek w konstrukcji silnika nie wykorzystano materiałów ziem rzadkich. Piaggio twierdzi, że rozwiązanie to powinno poprawić osiągi i efektywność energetyczną.

W przypadku Primavera Elettrica i Sprint S Elettrica, których prędkość maksymalna wynosi 45 km/h, producent deklaruje bardziej dynamiczne przyspieszenie w ruchu miejskim. Zasięg w trybie Eco wynosi do 85 km, według Vespy. Nową gamę wyposażono również w wyjmowany akumulator, który można wyjąć ze skutera i ładować w pomieszczeniu.

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Szybsza wersja Primavera Tech

Flagowa Primavera Tech Elettrica jest homologowana w Europie jako motocykl, a nie motorower, i osiąga prędkość do 67 km/h. Jej zasięg wzrósł o 12,5%, jak podaje Vespa, dzięki nowemu silnikowi i systemowi sterowania pojazdem: do 90 km w cyklu WMTC lub do 100 km w trybie Eco.

Firma zaprezentowała również nową ładowarkę, która według jej deklaracji zmniejsza zużycie energii elektrycznej z sieci o 17%. Ładowanie od 0% do 80% ma trwać około 2,5 godziny. Przewidziano tryb Maintenance, który chroni akumulator podczas długiego postoju. Primavera Tech Elettrica została dodatkowo wyposażona w 5-calowy wyświetlacz TFT, dostęp bezkluczykowy, nawigację za pośrednictwem systemu łączności ze smartfonem oraz zdalne odblokowywanie siedzenia.

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