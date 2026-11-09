Naukowcy z Instytutu Oceanografii Scrippsa Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego oraz Uniwersytetu w Lincoln ustalili, że lepkość tak zwanego śniegu morskiego wpływa na ilość węgla, którą może on transportować do głębin oceanu. Według szacunków zespołu najbardziej lepkie cząstki mogą przenosić ponad sześć razy więcej węgla niż cząstki o mniej gęstej strukturze — podaje ScienceDaily.

Jak śnieg morski magazynuje węgiel

Śnieg morski to drobne grudki cząstek organicznych i nieorganicznych, które powoli opadają od powierzchni oceanu do dna. W jego skład mogą wchodzić śluz, pozostałości mikroskopijnego planktonu, muł, martwe organizmy oraz produkty przemiany materii zwierząt. Co roku materiał ten usuwa z wód powierzchniowych ponad 10 gigaton węgla, jednak tylko około dwóch gigaton dociera do głębin, gdzie węgiel może być przechowywany przez setki lub tysiące lat.

Podczas opadania cząstki są rozkładane przez bakterie żywiące się śniegiem morskim. Tempo rozkładu bakteryjnego wpływa na to, ile węgla ostatecznie dotrze do głębin oceanu.

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Bakteriom trudniej przeniknąć do wnętrza

Naukowcy zastosowali trójwymiarową mikroskopię konfokalną oraz cząsteczki fluorescencyjne, aby śledzić interakcję żywych bakterii ze strukturą pojedynczych cząstek. Metoda umożliwiła zobaczenie fizycznej budowy śniegu morskiego w skali mikroskopowej oraz obserwowanie, jak bakterie poruszają się wewnątrz cząstek.

Obserwacje wykazały, że bakterie zasiedlają głównie mniej lepkie obszary przy powierzchni cząstek. Trudniej jest im przeniknąć do gęstszych i bardziej lepkich stref wewnętrznych. W eksperymentach laboratoryjnych lepkie cząstki dłużej opierały się rozkładowi bakteryjnemu i fragmentacji, a modelowanie komputerowe wykazało, że mogą opadać głębiej, zanim ulegną rozpadowi.

Znaczenie metody

Główne wyniki opublikowano w czasopiśmie Science, a opis metody obrazowania — w Nature Communications. Badacze zauważają, że podejście to może pomóc badać interakcję bakterii ze śluzem nie tylko w oceanie, lecz także w rafach koralowych, lasach kelpowych, systemach korzeniowych roślin oraz układzie trawiennym człowieka.

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