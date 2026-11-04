Centralna Komisja Wyborcza Izraela odrzuciła twierdzenia premiera Binjamina Netanjahu o możliwych fałszerstwach ze strony partii z arabską większością w wyborach parlamentarnych 27 października. Po rozpatrzeniu skarg komisja przeprowadziła audyt 9069 lokali wyborczych i oświadczyła, że ogłoszone wyniki dokładnie odzwierciedlają wolę wyborców, informuje The Hindu.

Komisja zaznaczyła, że sprawdziła wszystkie skargi złożone przez siły polityczne i nie wykryła oznak naruszenia integralności procesu wyborczego. Netanjahu wielokrotnie mówił o fałszerstwach ze strony partii arabskich. Wskazywał w szczególności na zatrzymanie kilku osób z kopertami gotówki w dniu głosowania i twierdził, że parlamentarzyści otrzymywali środki z Kataru.

Konsultacje prezydenta

Prezydent Izraela Icchak Herzog miał oficjalnie otrzymać wyniki wyborów i rozpocząć dwudniowe konsultacje z partiami w sprawie kandydata, któremu jako pierwszemu zostanie powierzone utworzenie rządu. Ani Netanjahu, ani jego rywal, były szef Sztabu Generalnego Gadi Eisenkot, nie dysponują samodzielnie wymaganym minimum 61 głosów w 120-osobowym parlamencie.

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Blok Netanjahu zdobył 53 mandaty, podczas gdy siły Eisenkota — 48. Eisenkot może potencjalnie uzyskać większość przy wsparciu partii mniejszości arabskiej, które zdobyły 19 miejsc. Jednocześnie część polityków opozycji nie jest gotowa zależeć od głosów nieżydowskich parlamentarzystów.

Reakcje na zarzuty

Prokurator generalna Gali Baharav-Miara oświadczyła, że nie będzie nikogo przesłuchiwać bez dowodów. Jej stanowisko wybrzmiało po doniesieniach, że szef wewnętrznej służby bezpieczeństwa Szin Bet, sojusznik Netanjahu, prosił o przesłuchanie przedstawicieli partii arabskich.

Partia Likud oskarżyła prokurator generalną o próbę utrudnienia śledztwa i ukrycia możliwej zewnętrznej ingerencji w proces wyborczy. Eisenkot ze swojej strony stwierdził, że Likud próbuje zaszkodzić demokracji. Kandydat, który otrzyma mandat od prezydenta, będzie miał 28 dni na utworzenie rządu, z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejne 14 dni. Jeśli próba nie powiedzie się, Herzog może przekazać mandat innemu kandydatowi; w razie kolejnego niepowodzenia kraj może przeprowadzić nowe wybory.

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