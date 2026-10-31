Pakistańska Komisja Wyborcza opublikowała harmonogram ustalania granic okręgów wyborczych dla rad kantonmentów w Kwecie i Kharianie. Procedura będzie prowadzona od listopada 2026 roku do stycznia 2027 roku po tym, jak rząd federalny zmienił klasyfikację obu rad, informuje Dawn.

Radę kantonmentu w Kwecie przeniesiono z klasy II do klasy I, a radę w Kharianie w prowincji Pendżab — z klasy III do klasy II. Komisja Wyborcza ustaliła 10 okręgów wyborczych dla Kwety i pięć dla Kharianu.

Harmonogram tworzenia okręgów

Przygotowania administracyjne, w tym zakup map oraz szkolenie członków komitetów i upoważnionych organów, mają zostać zakończone w dniach 2–4 listopada. Komitety będą sporządzać wstępne listy okręgów od 5 do 19 listopada, a 20 listopada zostaną one opublikowane w celu zgłaszania zastrzeżeń.

Zastrzeżenia będzie można składać od 21 listopada do 20 grudnia. Upoważnione organy powinny je rozpatrzyć do 5 stycznia 2027 roku i poinformować komitety o decyzjach do 8 stycznia. Ostateczne listy okręgów wyborczych mają zostać opublikowane 13 stycznia.

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Osoby odpowiedzialne za procedurę

Komitet ds. wytyczania granic okręgów w Kharianie poprowadzi Okręgowy Komisarz Wyborczy Gujratu. W jego skład wejdą także urzędnik wykonawczy kantonmentu Kharian oraz zastępca komisarza wyborczego Gujratu.

W Kwecie przewodniczącym komitetu został Okręgowy Komisarz Wyborczy Kweta Wschód. W skład komitetu wejdą także dodatkowy urzędnik wykonawczy kantonmentu Kweta oraz zastępca komisarza wyborczego Kwety Wschód. Regionalni komisarze wyborczy Gujranwali i Kwety będą rozpatrywać zastrzeżenia dotyczące odpowiednio Kharianu i Kwety.

Komisja postanowiła również, że urzędnicy wyznaczeni do przeprowadzenia procedury nie mogą zostać przeniesieni bez jej wcześniejszej zgody. Harmonogram opublikowano w czasie rozpatrywania sprawy dotyczącej opóźnień w wyborach lokalnych do rad kantonmentów w kraju. Posiedzenie w tej sprawie wyznaczono na 10 listopada po tym, jak nie odbyło się rozpatrzenie zaplanowane na 28 października.

Zgodnie z art. 19D(2) ustawy o kantonmentach z 2023 roku rząd federalny musi formalnie zwrócić się do Komisji Wyborczej o przeprowadzenie takich wyborów. Komisja oświadczyła, że mimo przypomnień i listu głównego komisarza wyborczego do premiera taki wniosek nie został jeszcze złożony.

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