Komisja Wyborcza Pakistanu zaproponowała 12 zmian w kodeksach postępowania z 2023 roku dla partii, kandydatów, mediów i obserwatorów, aby przeciwdziałać nadużywaniu sztucznej inteligencji podczas wyborów. Komisja będzie przyjmować uwagi społeczeństwa i zainteresowanych stron do projektu do 20 listopada, poinformował The Express Tribune.

Oznaczanie treści dla mediów

Zgodnie z projektem media muszą wyraźnie oznaczać materiały stworzone lub zmienione przy użyciu AI podczas ich nadawania, publikowania lub rozpowszechniania. Proponuje się wykorzystywanie takich narzędzi do przygotowywania, tłumaczenia, prezentowania lub analizowania materiałów wyborczych pod warunkiem ujawnienia tego faktu odbiorcom i zachowania odpowiedzialności za wiarygodność oraz dokładność informacji.

Projekt zakazuje również tworzenia za pomocą deepfake'ów fałszywych wizerunków, głosów lub wypowiedzi liderów partii politycznych, kandydatów, urzędników wyborczych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, wojskowych i innych urzędników państwowych, jeśli takie treści są fałszywe, oszczercze lub mają na celu ośmieszenie. Organy regulacyjne i Narodowa Agencja Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości mają monitorować nieoznaczone treści AI i zgłaszać naruszenia komisji wyborczej.

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Ograniczenia dla partii i obserwatorów

Partiom politycznym i kandydatom proponuje się zakazać tworzenia, publikowania, nadawania lub rozpowszechniania materiałów wygenerowanych lub zmienionych przez AI bez wyraźnego oznaczenia. Osobno projekt zakazuje wykorzystywania takich treści do wprowadzania wyborców w błąd co do wizerunku, słów lub działań danej osoby. Partie i kandydaci muszą również zachowywać wszystkie materiały stworzone z wykorzystaniem AI podczas procesu wyborczego.

Projekt przewiduje zakaz stosowania botów, zautomatyzowanych kont i podobnych narzędzi do sztucznego wpływania na aktywność w sieci lub tworzenia fałszywych trendów. Zautomatyzowane połączenia i wiadomości ze sklonowanym głosem wykorzystywane w kampanii muszą zaczynać się od wyraźnej informacji, że zostały stworzone przy użyciu AI. Obserwatorzy będą zobowiązani do wykrywania przypadków manipulacji AI i natychmiastowego zgłaszania ich komisji, przy czym nie będą mogli generować ani zmieniać za pomocą AI swoich ustaleń, zdjęć, nagrań wideo i raportów.

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