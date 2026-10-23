Komisja Wyborcza Pakistanu częściowo zmieniła opisy kilku okręgów wyborczych do Zgromadzenia Narodowego i zgromadzeń prowincjonalnych w Chajber Pasztunchwa. Jak informuje Dawn, komisja zrobiła to bez zaproszenia do zgłaszania zastrzeżeń, wymaganego przez prawo.

Podstawy zmian

W zawiadomieniu komisji wskazano, że decyzja jest związana ze zmianami administracyjnymi w jednostkach ewidencji gruntów, które nastąpiły od 2 kwietnia 2024 roku do 27 stycznia 2026 roku. Aby częściowo zmienić zawiadomienie o okręgach opublikowane 30 listopada 2023 roku, komisja powołała się na zasadę 15 Regulaminu Wyborczego z 2017 roku.

Zasada ta pozwala komisji zmienić opis okręgu w przypadku zmian w jednostkach administracyjnych, jednak jego granice muszą pozostać niezmienione. Jednocześnie artykuł 22 Ustawy o wyborach z 2017 roku przewiduje, że komisja może z własnej inicjatywy wprowadzać zmiany do ostatecznej listy okręgów lub obszarów wchodzących w ich skład, jednak co najmniej cztery miesiące przed ogłoszeniem harmonogramu wyborów.

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Zgodnie z tym artykułem proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem muszą zostać opublikowane w oficjalnym dzienniku urzędowym i na stronie internetowej komisji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji komisja musi również zaprosić do składania i rozpatrzyć zgłoszenia dotyczące tych zmian.

Zaktualizowane opisy okręgów

Po utworzeniu dystryktu Bar Swat zaktualizowano opisy trzech okręgów w Swat. NA-2 obejmuje obecnie tehsile Bahrain i Khwazakhela oraz część Charbagh. NA-3 obejmuje obszary Mingora i Babuzai, tehsil Barikot oraz wybrane kręgi patwari tehsilu Kabal. NA-4 obejmuje tehsil Matta w dystrykcie Bar Swat oraz pozostałe kręgi patwari Kabalu w dystrykcie Swat.

Zmiany dotyczą również okręgów NA-36 i NA-38. Wsie Darshi i Matho Khel w tehsilu Banda Daud Shah w dystrykcie Karak włączono do NA-36, usuwając je z NA-38. Zaktualizowano także opisy NA-43, NA-44 i NA-45, obejmujących obszary dystryktów Tank, Dera Ismail Khan oraz nowo utworzonego dystryktu Paharpur.

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