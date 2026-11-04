Komisja Wyborcza RPA zwróciła się do policji z prośbą o wzmocnienie ochrony wszystkich miejsc przechowywania materiałów wyborczych w prowincji KwaZulu-Natal po serii incydentów przed wyborami lokalnymi 4 listopada. Jak informuje Daily Maverick, najpoważniejszy przypadek miał miejsce wieczorem 2 listopada w magazynie przy bibliotece Dassenhoek w Mariannhill, na zachód od Durbanu.

Grupa osób ubranych w odzież z symboliką partyjną weszła do obiektu i zażądała przeniesienia urn z kartami do głosowania specjalnego. Twierdzili, że budynek jest niebezpieczny, ponieważ wcześniej doszło do włamania. Incydent zakłócił pracę dwóch z 24 lokali wyborczych obsługiwanych przez ten magazyn: pracownicy komisji nie mogli swobodnie wchodzić do obiektu i z niego wychodzić, aby odebrać materiały wyborcze.

Weryfikacja możliwego zaangażowania partii

Dyrektor wykonawczy Komisji Wyborczej RPA Sy Mamabolo oświadczył, że w incydent mogli być zaangażowani zwolennicy partii uMkhonto Wesizwe, czyli MK. Według niego pracownicy komisji byli przetrzymywani jako zakładnicy do czasu interwencji policji. Jednocześnie przedstawiciel MK Willis Mchunu podważył, że osoby te były członkami partii, i potępił incydent.

Prowincjonalna komisja wyborcza poinformowała, że nadal ustala tożsamość osób, które weszły na teren obiektu, i nie może wiarygodnie potwierdzić ich przynależności politycznej. Komisja analizuje nagrania wideo i kontaktuje się z partią, której dotyczy sprawa. Po ustaleniu osób zaangażowanych zamierza złożyć zawiadomienia o przestępstwie.

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Przygotowania do głosowania

Próby dostania się do miejsc przechowywania materiałów wyborczych odnotowano także w Richmond, Mkhambathini i Pietermaritzburgu, jednak tam policja nie dopuściła ludzi do środka. W KwaZulu-Natal 165 lokali wyborczych uznano za strefy podwyższonego ryzyka — to najwyższy wskaźnik wśród prowincji kraju. Według źródła przed głosowaniem w regionie rozmieszczono ponad 10 tys. policjantów.

W całej RPA, według policji, od 1 listopada zarejestrowano 21 spraw związanych z wyborami, w tym dotyczących zabójstwa, zastraszania, podpaleń, kradzieży i uszkodzenia materiałów wyborczych. W sześciu postępowaniach dokonano aresztowań, a pięć spraw zostało już rozpatrzonych przez sąd. Oddzielnie organy ścigania badają zabójstwo regionalnego lidera partii MK w KwaZulu-Natal.

Komisja poinformowała również o zatrzymaniu kandydata na radnego w Mpumalanga, podejrzanego o wtargnięcie do lokalu wyborczego i uszkodzenie materiałów. W prowincji Przylądkowej Wschodniej dwie osoby, według komisji, podawały się za jej pracowników i próbowały uzyskać materiały wyborcze na posterunku policji w Engcobo.

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