Komisja Wyborcza RPA (IEC) wzmocniła środki bezpieczeństwa w lokalach wyborczych i magazynach materiałów wyborczych w prowincji KwaZulu-Natal przed wyborami lokalnymi wyznaczonymi na 4 listopada. Jak podaje TimesLIVE, policja będzie chronić magazyny i lokale, aby zapobiec zakłóceniu głosowania.

Według zastępcy szefa IEC w KwaZulu-Natal, Phelelaniego Mkhwanaziego, w prowincji jest 5 028 okręgów wyborczych, w których wykorzystywane będą stałe lokale, namioty i mobilne punkty wyborcze. W głosowaniu może wziąć udział około 6 mln wyborców.

Trzy poziomy ochrony

Prowincjonalna urzędniczka wyborcza Ntombifuthi Masinga oświadczyła, że magazyny będą miały trzy poziomy ochrony: istniejącą ochronę obiektów, policjantów oraz dodatkowych ochroniarzy zatrudnionych przez komisję. Jak wyjaśniła, takie podejście wprowadzono po incydentach w 2024 roku, gdy przedstawiciele społeczeństwa domagali się dostępu do magazynów i chcieli liczyć materiały wyborcze.

Liczba policjantów w lokalach wyborczych będzie ustalana na podstawie oceny ryzyka. Przewodniczący lokali wyborczych będą mogli wezwać funkcjonariuszy, aby utrzymać porządek i usunąć osoby utrudniające głosowanie. Były zastępca urzędnika wyborczego IEC Mavetu Moseri zaznaczył, że prawo zakazuje zgromadzeń politycznych, marszów, demonstracji i innych działań politycznych w dniu wyborów.

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Nowe skanery i zarządzanie kolejkami

Komisja zmodernizowała również system obsługi wyborców. Tablety z kamerami, wcześniej używane do skanowania kodów kreskowych i spowalniające kolejki, zastąpiono oddzielnymi ręcznymi skanerami. Nowe funkcje urządzeń do obsługi wyborców mają przyspieszyć weryfikację adresów i obsługę wyborców w lokalach.

W dużych lokalach wyborczych wyborcy będą rozdzielani według numerów porządkowych na listach, a nie alfabetycznie. Listy mają zostać podzielone na grupy po 500 osób. Wyborcom zalecono wysłanie numeru dokumentu tożsamości na numer 32810, aby otrzymać informacje o swoim lokalu wyborczym i numerze porządkowym.

Masinga poinformowała, że według stanu na czwartek gotowych było 66% wymaganych materiałów: karty do głosowania trzeba było wydrukować ponownie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odwołania Afrykańskiego Kongresu Narodowego dotyczącego składania list kandydatów. Jednocześnie IEC podkreśliła, że problemy techniczne nie zatrzymają głosowania, ponieważ papierowy spis wyborców pozostaje dokumentem prawnie obowiązującym.

Zwykłym wyborcom wolno przychodzić w koszulkach z symbolami partii. Rozdawanie koszulek, ulotek i żywności, a także organizowanie transportu do lokali wyborczych, jest również dozwolone poza terenem głosowania. Przedstawicielom partii i kandydatom, którzy przebywają wewnątrz lokali jako obserwatorzy, nie wolno prezentować symboli partyjnych ani wpływać na wyborców.

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