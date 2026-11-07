Komisja Wyborcza Republiki Południowej Afryki zarządziła ponowne przeliczenie głosów w pięciu miejskich okręgach wyborczych po wyborach lokalnych w 2026 roku. Jak podaje TimesLIVE, według stanu na sobotę, godz. 15:00, komisja otrzymała 197 zastrzeżeń od partii politycznych i kandydatów.

Przewodniczący komisji Mosotho Moepya oświadczył, że 54 zastrzeżenia odrzucono, a niektóre inne wycofano. Komisja uwzględniła dwa zastrzeżenia, uznając, że mają one wpływ na wynik lub są dla niego istotne. W jednym przypadku zarządziła audyt, a w pięciu okręgach — ponowne przeliczenie głosów.

Lokale wyborcze objęte ponownym przeliczeniem

Ponowne przeliczenie zostanie przeprowadzone w okręgu nr 257 w Tshwane w lokalu wyborczym Village Montessori School, w okręgu nr 102 w Tshwane w lokalu PAC Projects, w okręgu nr 119 w Emalahleni w lokalu Elly Park Fire Station, w okręgu nr 4 gminy Thabazimbi w lokalu Shalom Church Centre oraz w okręgu nr 12 gminy Breede Valley w lokalu Christian Life Ministries.

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Według Moepyi ponowne przeliczenia przeprowadzą pracownicy komisji wyborczej w obecności przedstawicieli partii politycznych.

Wstępne wyniki mogą się zmienić

Komisja podkreśliła, że wszystkie ogłoszone wyniki pozostają wstępne, dopóki nie rozpatrzy wszystkich zastrzeżeń. W zależności od decyzji w sprawie zastrzeżeń wyniki głosowania i podział mandatów mogą się zmienić.

Po przeliczeniu 99% głosów największe poparcie w skali kraju miał Afrykański Kongres Narodowy — 30,8%. Sojusz Demokratyczny zajmował drugie miejsce z wynikiem 24%. Przetwarzanie wyników zakończono w prowincjach Wolne Państwo, Przylądkowej Północnej, Przylądkowej Zachodniej i Przylądkowej Wschodniej, a także w Limpopo. W Gautengu, Prowincji Północno-Zachodniej i KwaZulu-Natal proces ten nadal trwał. Komisja planowała ogłosić ostateczne wyniki wyborów lokalnych w niedzielę o godz. 18:00.

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