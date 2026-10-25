Komisja Wyborcza RPA (IEC) odrzuciła wniosek partii uMkhonto weSizwe (MK), założonej przez byłego prezydenta Jacoba Zumę, o wprowadzenie zmian na listach kandydatów w wyborach lokalnych 4 listopada 2026 roku. Partia prosiła o poprawienie danych w zgłoszeniach kandydatów, dodanie pominiętych kandydatów oraz zastąpienie zmarłych, informuje The Rio Times.

Stanowisko komisji wyborczej

IEC oświadczyła, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) nie oznaczało ogólnego wznowienia procesu zgłaszania kandydatów. Decyzja sądu dotyczyła przywrócenia 181 kandydatów ANC, których nominacje zostały już wprowadzone do internetowego systemu komisji przed ustalonym terminem.

O skardze MK poinformowano 24 października. Nie wpłynęły informacje o orzeczeniu sądowym, które uchylałoby odmowę komisji wyborczej.

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Przygotowania do głosowania

Parlament RPA 24 października wyraził przekonanie o gotowości IEC do przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów. Taką ocenę przedstawiono po wizycie w komisji przedstawicieli trzech komisji parlamentarnych. Przewodniczący komisji Mosa Chabane zaznaczył, że podczas przygotowań mogą pojawić się problemy, jednak IEC musi je łagodzić.

Główne głosowanie zaplanowano na środę, 4 listopada, a głosowanie specjalne dla wyborców, którzy nie będą mogli tego dnia przyjść do lokali wyborczych, odbędzie się 2 i 3 listopada.

Skala wyborów

W wyborach weźmie udział ponad 29 milionów zarejestrowanych wyborców. O 10 526 miejsc w radach 257 gmin rywalizować będzie 136 790 kandydatów. IEC zatwierdziła także 2 655 067 wniosków o głosowanie specjalne — o 131% więcej niż 1 147 759 zatwierdzonych wniosków w 2021 roku.

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