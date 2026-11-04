Komisja Wyborcza Republiki Południowej Afryki oświadczyła, że zrobiła wszystko, co możliwe w granicach swoich uprawnień, aby przeprowadzić uczciwe wybory lokalne, mimo prób podważenia wiarygodności procesu wyborczego w mediach społecznościowych. Informuje o tym TimesLIVE.

Dyrektor wykonawczy komisji Sy Mamabolo powiedział, że organ przygotował pracowników lokali wyborczych i partie polityczne, zarejestrował kandydatów oraz wydrukował karty do głosowania. Według niego ponad 29 milionów potencjalnych wyborców będzie mogło wybierać spośród 136 790 kandydatów z 546 partii politycznych.

Skargi dotyczące dezinformacji

Mamabolo poinformował, że jednostka komisji ds. integralności informacji w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowała nasilenie prób zdyskredytowania wyborów, przede wszystkim w mediach społecznościowych. Wspomniał o niepotwierdzonych twierdzeniach dotyczących fałszerstw, po których zwolennicy sił politycznych rozpowszechniali bez odpowiedniego kontekstu nagrania przedstawiające przenoszenie kart do głosowania specjalnego z przenośnych pojemników i toreb do głównych urn wyborczych.

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Komisja wezwała siły polityczne do powstrzymania się od oświadczeń, które w jej ocenie zniekształcają przebieg procesu wyborczego. Mamabolo podkreślił, że partie i kandydaci powinni zgłaszać możliwe naruszenia za pośrednictwem przewidzianych mechanizmów, aby komisja mogła podjąć odpowiednie działania. Według niego podjęto już działania wobec pracowników, którzy nie przestrzegali ustalonych standardów.

Monitorowanie platform

Cyfrowa platforma Real411 do zgłaszania i śledzenia dezinformacji zarejestrowała 34 skargi. Dotyczyły one dezinformacji, wezwań do przemocy, mowy nienawiści i nękania. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z X — 58,8%, następnie z TikToka — 23,5%; Facebook i WhatsApp miały po 8,8% skarg.

Komisja poinformowała, że ostrzegła obywateli przed wykrytymi wpisami zawierającymi fałszywe informacje, opublikowała wyjaśnienia na własnych kontach oraz przekazała część materiałów platformom społecznościowym do usunięcia. Mamabolo wezwał również wyborców, aby przyszli z dokumentem tożsamości, spokojnie zagłosowali i nie utrudniali pracy pracownikom lokali wyborczych.

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