Na Haiti Tymczasowa Rada Wyborcza (CEP) przedstawiła Ministerstwu Gospodarki i Finansów swoje potrzeby finansowe dotyczące nadchodzących wyborów. Spotkanie rady z ministrem gospodarki i finansów Serge’em Gabrielem Colinem odbyło się 5 listopada 2026 roku. Jak informuje The Rio Times, strony omówiły aktualizację planu wydatków zgodnie z nowym kalendarzem wyborczym.

Rewizja budżetu wyborczego

Ministerstwo oświadczyło, że konsultacje dotyczące możliwej korekty budżetu wyborczego, w tym jego zwiększenia, będą kontynuowane. W lipcu Biuro Premiera i CEP uzgodniły budżet wyborów na poziomie 120 mln dolarów. Wcześniej rząd odrzucił wcześniejsze propozycje rady wyborczej, które wynosiły od 200 mln do 250 mln dolarów.

Wspólne oświadczenie Biura Premiera i CEP z lipca przewidywało możliwość rewizji kwoty w przypadku zmiany potrzeb. Według Ministerstwa Gospodarki i Finansów, na dzień 30 września do wspólnego funduszu zarządzanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju przekazano już 80,651 mln dolarów. Kolejne 39,349 mln dolarów ujęto w budżecie państwa na rok fiskalny 2026–2027, a środki te mają napływać stopniowo.

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Data pierwszej tury

28 października CEP opublikowała zaktualizowany kalendarz wyborczy, zgodnie z którym pierwsza tura wyborów prezydenckich i parlamentarnych została zaplanowana na niedzielę, 18 lipca 2027 roku. Ministerstwo zaznaczyło, że kwota 120 mln dolarów została ustalona przed ostatnią rewizją kalendarza. Jednocześnie nie opublikowano informacji o wysokości środków wydanych już na przygotowanie wyborów.

Tymczasowa Rada Wyborcza odpowiada za organizację rejestracji wyborców, zgłaszania kandydatur i głosowania. Ministerstwo Gospodarki i Finansów zapewnia przydział środków publicznych na jej działalność.

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