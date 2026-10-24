Brazylijski sąd wyborczy nakazał usunięcie z mediów społecznościowych nagrań, na których pokazano trzech zatrzymanych w koszulkach popierających prezydenta Luiza Inácia Lulę da Silvę. Decyzję 23 października podjęła członkini Najwyższego Sądu Wyborczego Estela Aranha — dwa dni przed drugą turą wyborów prezydenckich. Jak informuje The Rio Times, sąd uznał, że publikacje bezprawnie łączą Partię Pracujących Luli z przestępczością.

Jakie nagrania należy usunąć

Na nagraniach wykonanych po zatrzymaniu w mieście Piracicaba w stanie São Paulo widać dwóch dorosłych i 17-letniego nastolatka. Na ich koszulkach widniał napis: „Nauczyciele Apeoesp z Lulą”. Postanowienie obejmuje wpisy na X i Instagramie, a także publikacje na kanale WhatsApp „Tropa do Flávio”.

Według publikacji nagrania zamieścili senatorowie wybrani do wyższej izby parlamentu: Guilherme Derrite z partii Progressistas oraz Carlos Jordy z Partii Liberalnej, która popiera kandydata na prezydenta Flávia Bolsonaro. Koalicja Luli zwróciła się do sądu z pilnym wnioskiem.

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Stanowisko sądu i dochodzenie

Aranha zaznaczyła, że treść publikacji przedstawia związek między Partią Pracujących a przestępczością jako ustalony fakt. Wskazała, że sam fakt pojawienia się podejrzanych w koszulkach kandydata nie dowodzi związku między nimi a kandydatem lub jego partią. Zdaniem sędzi takie materiały co do zasady wykraczają poza krytykę polityczną i wyborczą.

Okoliczności, w których zatrzymani znaleźli się w koszulkach, pozostają przedmiotem dochodzenia. Funkcjonariusze policji wojskowej są oskarżani o rzekome zmuszenie trzech osób do założenia koszulek po ich zatrzymaniu. Matka nieletniego przekazała, że jej syn wyszedł z domu w niebieskiej koszulce, a policja miała rzekomo zmusić go do przebrania się.

Policja cywilna zarejestrowała sprawę dotyczącą możliwych gróźb, przymusu i nadużycia władzy. Rzecznik praw obywatelskich policji wojskowej również wszczął dochodzenie. Decyzja sądu dotyczy rozpowszechniania nagrań, a nie winy zatrzymanych ani działań policjantów.

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