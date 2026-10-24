Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii zakazał deputowanemu federalnemu Nikolasowi Ferreirze i influencerowi Pablo Marçalowi publikowania fałszywych lub nielegalnych treści dotyczących wyborów do zakończenia głosowania 25 października. Obaj popierają senatora z Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro, który bierze udział w drugiej turze wyborów prezydenckich przeciwko urzędującemu prezydentowi Luizowi Inácio Luli da Silvie. O decyzji podjętej 23 października informuje The Rio Times.

Grzywny dla autorów i platform

Inspektor wyborczy Ricardo Villas Bôas Cueva orzekł, że Ferreira i Marçal mają zapłacić po 100 tys. reali za każdy wpis naruszający zakaz. Ograniczenia dotyczą w szczególności nadużywania sztucznej inteligencji oraz wykorzystywania wizerunków dzieci w treściach wyborczych.

Meta, do której należą Instagram, Facebook i Threads, a także serwis społecznościowy X, muszą co sześć godzin składać raporty dotyczące zasięgu i rozpowszechniania materiałów z dwóch kont w przeddzień głosowania oraz w dniu wyborów. Za niewykonanie tego wymogu każdej platformie grozi grzywna w wysokości 500 tys. reali.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skarga koalicji Luli

Decyzję podjęto po skardze koalicji Luli Brasil Pronto pra Mais. Jej przedstawiciele stwierdzili, że publikacje sojuszników Bolsonaro były rozpowszechniane również wśród użytkowników, którzy nie obserwowali ich stron. Jednocześnie Cueva zaznaczył, że dane platform nie wyjaśniają mechanizmu takiego rozpowszechniania i nie dowodzą nielegalnego wspierania przez algorytmy.

19 października sąd zakazał już Ferreirze i Marçalowi ponownego publikowania materiałów, których usunięcie nakazały wcześniejsze decyzje. Wówczas za każde naruszenie przewidziano grzywnę w wysokości 50 tys. reali, a Meta i X zobowiązano do zaprzestania płatnej promocji tych kont do godz. 23:59 25 października.

Czytaj nas na