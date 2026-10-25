W Pietermaritzburgu w RPA do Komisji Praw Kulturowych, Religijnych i Językowych złożono skargę na krajową Komisję Wyborczą (IEC). Powodem było zaangażowanie podczas seminarium wyborczego dla osób z niepełnosprawnościami mężczyzny, który nie spełniał standardów tłumacza południowoafrykańskiego języka migowego. Wydarzenie odbyło się 16 października w ratuszu Msunduzi.

Jak podaje Daily Maverick, Thabo Nksele powiedział, że wcześniej nie tłumaczył na wydarzeniach i nie zna w pełni języka migowego. Według niego zna alfabet palcowy i potrafi komunikować się ze swoją matką, która jest głucha. Nksele poinformował również, że po wydarzeniu otrzymał 50 randów na transport.

Stanowisko komisji wyborczej

Zastępca dyrektora generalnego IEC Victor Shale oświadczył, że komisja zazwyczaj nie zatrudnia tłumaczy w całym kraju, lecz korzysta z osób proponowanych przez lokalne organizacje w społecznościach, w których odbywają się wydarzenia. Według niego na początku seminarium organizacje osób z niepełnosprawnościami poproszono o pomoc w tłumaczeniu, a jedna z nich zaproponowała uczestnika, który, jak widać na rozpowszechnionym nagraniu, nie spełniał standardów tłumacza.

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Shale przyznał, że naruszyło to prawo głuchych uczestników do równego dostępu do informacji, i powiedział, że IEC przeprasza za incydent. Jednocześnie Fatisiwe Mkhize, zastępczyni przewodniczącego organizacji Liberation of Disabled Peoples Ability, oświadczyła, że pracownica IEC zwróciła się do niej 10 września w sprawie osoby znającej język migowy. Według Mkhize Nksele był zwykłym członkiem społeczności i nie pracował w jej organizacji.

Wezwania do zbadania incydentu

Przedstawiciele społeczności osób głuchych i tłumacze oświadczyli, że pokazywanie alfabetu palcowego bez odpowiedniej struktury nie zapewnia dostępu do treści wystąpień. Dyrektorka ds. edukacji DeafSA Ingrid Parkin podkreśliła, że nie daje to osobom głuchym dostępu do informacji i, w jej ocenie, pozbawia je konstytucyjnego prawa do informacji i głosowania.

Dr Sally Maepa z Południowoafrykańskiej Rady Językowej powiedziała, że znajomość języka migowego lub wychowanie w rodzinie osób głuchych nie czyni człowieka zawodowym tłumaczem bez specjalistycznego wykształcenia i oceny kompetencji. Komisja Praw Kulturowych, Religijnych i Językowych poinformowała, że wie o incydencie i zbada jego okoliczności.

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