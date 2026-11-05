W USA wybory na wakujące miejsce stanu Maine w Izbie Reprezentantów przechodzą do liczenia głosów w systemie głosowania preferencyjnego. Według wstępnych wyników pierwszej tury żaden kandydat nie zdobył większości głosów, informuje The Hill.

Wstępne wyniki

Republikanin Paul LePage uzyskał niemal 50% głosów i wyprzedził demokratę Matta Dunlapa, który otrzymał 48%. LePage przedwcześnie ogłosił zwycięstwo, choć zwycięzca wyścigu nie został jeszcze wyłoniony.

Sekretarz stanu Maine Shenna Bellows oświadczyła, że najpierw należy sprawdzić wyniki głosowania w każdej gminie. Po weryfikacji, jeśli potwierdzi się, że żaden z kandydatów nie uzyskał większości, stan przeprowadzi liczenie głosów w systemie głosowania preferencyjnego.

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Jak działa system

Wyborcy szeregują kandydatów na karcie do głosowania według preferencji. Jeśli nikt nie uzyska większości pierwszych preferencji, kandydat z najmniejszą liczbą głosów zostaje wyeliminowany, a głosy jego wyborców są redystrybuowane zgodnie z ich kolejnym wyborem.

Maine i Alaska to jedyne stany USA, w których głosowanie preferencyjne stosuje się na poziomie całego stanu. Maine wprowadziło ten system w 2018 roku po tym, jak wyborcy zatwierdzili odpowiednią inicjatywę w referendum w 2016 roku.

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