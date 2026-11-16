W japońskiej Fukuoce wybory na burmistrza, w których kandydowała rekordowa liczba 13 osób, zakończyły się bez wyłonienia zwycięzcy. Żaden z kandydatów nie uzyskał minimalnych 25% głosów wymaganych do wyboru, informuje The Japan Times.

Liderowi zabrakło dwóch punktów procentowych

Najwięcej głosów — 137 667, czyli około 23% — otrzymał 56-letni były deputowany do Izby Reprezentantów Shuji Inatomi. Przyznał, że nie osiągnął celu, choć zajął pierwsze miejsce pod względem liczby głosów.

Frekwencja wyborcza wyniosła 45,6%. Łącznie oddano 592 723 głosy, o 11,3 punktu procentowego więcej niż w poprzednich wyborach burmistrza największego miasta regionu Kiusiu.

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Rekordowa liczba kandydatów

Drugie miejsce zajął były niezależny radny miasta Fukuoka Yu Shinmura, który wyprzedził inżyniera technologii informacyjnych Kentaro Moriego o zaledwie 618 głosów. Mori jest członkiem Konserwatywnej Partii Japonii. Czwarte miejsce zajął były radny miejski Takashi Shirabe, zgłoszony przez miejską grupę Partii Liberalno-Demokratycznej.

Urzędujący burmistrz Soichiro Takashima ogłosił w sierpniu, że nie będzie ubiegał się o piątą kadencję, lecz nie wskazał preferowanego następcy. Duże partie również nie poparły wspólnego kandydata. Według gazety czterech liderów wyścigu zdobyło łącznie około dwóch trzecich głosów.

Kandydaci mogą zaskarżyć decyzję miejskiej komisji wyborczej o braku zwycięzcy. Jeśli nie będzie sprzeciwów, ponowne wybory muszą odbyć się do 19 stycznia.

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