Wybory w Izraelu zakończyły się prawdopodobnym impasem politycznym: ani Binjamin Netanjahu, ani Gadi Eisenkot nie mają szans na zdobycie większości. Poinformował o tym Euronews.

Sytuacja powyborcza w Izraelu

W programie Europe Today były rzecznik izraelskiego rządu Eylon Levy omówił konsekwencje głosowania, możliwe dalsze kroki oraz kwestię, czy może to być początek końca politycznej ery Netanjahu. Mowa była także o roli partii arabskich w określeniu, kto zostanie kolejnym premierem kraju.

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Rozmowy z Putinem

Osobnym tematem były rzadkie rozmowy telefoniczne przywódcy Finlandii Aleksandra Stubba i przywódcy Norwegii Jonasa Gahra Støre z Władimirem Putinem, przywódcą Rosji — państwa-agresora. W programie rozważano, czy te rozmowy mogą przybliżyć negocjacje pokojowe, podczas gdy Europa dąży do uzyskania miejsca przy stole negocjacyjnym.

Wśród innych tematów programu były wybory w Serbii, gdzie opozycja kierowana przez studentów odniosła niespodziewany sukces, przyszłe wybory połówkowe w USA oraz sytuacja wokół Kyliana Mbappé. Irlandzki dziennikarz sportowy Ken Early ocenił wpływ żartu piłkarza o Mao Zedongu, po którym Mbappé stracił kontrakty sponsorskie w Chinach.

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