Wyborcy w Kalifornii zatwierdzili poprawkę konstytucyjną Proposition 42, która zakazuje stanowi wprowadzania nowych podatków od posiadania aktywów osobistych. Według Jerusalem Post za inicjatywą zagłosowało nieco ponad 51% wyborców, a przeciw było niemal 49%, gdy policzono około 96% kart do głosowania.

Jakich aktywów dotyczy zakaz

Poprawka obejmuje konta emerytalne 401(k), inwestycje finansowe, aktywa cyfrowe, własność intelektualną oraz udziały w przedsiębiorstwach. Nieruchomości nie zostały uwzględnione na tej liście. Zakazuje ona również stanowi wprowadzania podatków z mocą wsteczną, z wyjątkiem przypadków ogłoszenia stanu nadzwyczajnego na poziomie stanowym.

Jednocześnie poprawka nie znosi obowiązujących podatków od dochodów i zrealizowanych zysków kapitałowych. W Kalifornii zwykle opodatkowane są dochód i zysk ze sprzedanych aktywów, a nie wzrost ich wartości przed sprzedażą.

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Równolegle odrzucono podatek dla miliarderów

Głosowanie odbyło się po tym, jak wyborcy oddzielnie odrzucili Proposition 40. Inicjatywa ta przewidywała jednorazowy podatek w wysokości 5% dla miliarderów z Kalifornii. Zakładano, że pozyskane środki zostaną skierowane głównie na opiekę zdrowotną, a także na edukację i pomoc żywnościową.

Proposition 42 zaproponowano jako alternatywny środek mający nie dopuścić do wejścia w życie Proposition 40. Kampanię popierającą poprawkę zorganizowała grupa Building a Better California, finansowana przez współzałożyciela Google'a Siergieja Brina, inwestorów venture capital oraz innych przedstawicieli kadry zarządzającej sektora technologicznego. Poparły ją również California Small Business Association, California Senior Alliance oraz California Professional Firefighters.

Zwolennicy zakazu twierdzili, że bez takich ograniczeń podatki od zgromadzonego majątku mogłyby potencjalnie objąć nie tylko miliarderów, lecz także oszczędności emerytalne i inne aktywa finansowe zwykłych mieszkańców stanu. Zwolennicy Proposition 40 poinformowali, że mogą powrócić z inną inicjatywą dotyczącą podatku od majątku w wyborach w 2028 roku, jednak musi ona teraz uwzględniać nowe ograniczenia konstytucyjne.

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