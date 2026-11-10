Wyborcy w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych odrzucili Proposition 40 — inicjatywę w sprawie wprowadzenia jednorazowego 5-procentowego podatku od majątku mieszkańców stanu, których wartość netto przekracza 1 mld dolarów. Jak informuje France 24, Associated Press ustaliła w poniedziałek, że głosów przeciw propozycji jest już wystarczająco dużo, aby została odrzucona.

Głosowanie stało się jednym z największych w Stanach Zjednoczonych sprawdzianów idei opodatkowania majątku najbogatszych ludzi, którą od dawna popierają postępowi politycy. Zwolennicy inicjatywy planowali przeznaczyć większość wpływów na zrekompensowanie cięć federalnego finansowania opieki zdrowotnej, a 10% na edukację i programy pomocy żywnościowej.

Kampania przeciwko podatkowi zebrała znacznie więcej środków

Związek zawodowy SEIU United Healthcare Workers West, który popierał podatek, twierdził, że jest on potrzebny, by zrekompensować około 100 mld dolarów, które Kalifornia, według jego szacunków, straci z powodu cięć federalnego finansowania medycznego w ciągu pięciu lat.

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Jednocześnie przeciwnicy Proposition 40 twierdzili, że przyjęcie podatku mogłoby skłonić najbogatszych podatników do opuszczenia stanu. Kampania przeciw inicjatywie zebrała około dziesięć razy więcej środków niż jej zwolennicy. Komitet Building a Better California, który działał na rzecz odrzucenia propozycji i popierał inne inicjatywy dotyczące zniesienia podatku, pozyskał ponad 333 mln dolarów. Prawie jedną trzecią tej kwoty przekazał współzałożyciel Google Sergey Brin, który wydał ponad 100 mln dolarów na walkę z podatkiem.

Poparcie zależało od wieku i dochodów

Według sondażu AP Voter Poll większość kalifornijskich wyborców poniżej 30. roku życia poparła Proposition 40. Wśród wyborców w wieku 65 lat i starszych około siedmiu na dziesięciu zagłosowało przeciw. Inicjatywę poparła około połowa respondentów z rocznym dochodem gospodarstwa domowego poniżej 100 tys. dolarów, podczas gdy niemal sześciu na dziesięciu wyborców z dochodem od 100 tys. dolarów było przeciw.

Przeciwko podatkowi wypowiedzieli się również gubernator Kalifornii Gavin Newsom, Planned Parenthood i Kalifornijskie Stowarzyszenie Medyczne. Niepokoił ich podział wpływów podatkowych, a także możliwy wpływ wyjazdu zamożnych mieszkańców na budżet stanu, który w dużej mierze zależy od podatku dochodowego płaconego przez najbogatszych mieszkańców.

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