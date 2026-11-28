W prowincji Kunar w północno-wschodnim Afganistanie wybuch w domu obok szkoły średniej zabił co najmniej 10 osób. Wśród ofiar są uczniowie, a niemal 110 innych osób zostało rannych, poinformowała Anadolu Agency.

Wybuch w dzielnicy Andirsir

Do zdarzenia doszło w dzielnicy Andirsir w mieście Asadabad, centrum administracyjnym prowincji Kunar. Według lokalnej stacji Tolo News wybuch nastąpił w domu niedaleko szkoły.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rzecznik afgańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Abdul Matin Kani oświadczył, że według wstępnych ustaleń wybuch nastąpił z powodu „zaniedbania i nieostrożności” w magazynie materiałów wybuchowych należącym do firm wydobywczych.

Okoliczności są wyjaśniane

Szef wydziału informacji prowincji Kunar Sami ul-Haq Bayan wcześniej poinformował, że w domu przy szkole przechowywano materiały wybuchowe przeznaczone do prac górniczych. Według niego wybuch uszkodził również kilka pobliskich domów. Kani dodał, że okoliczności zdarzenia będą nadal badane.

Czytaj nas na