W Lahaurze w Pakistanie w wyniku wybuchu butli gazowej w fabryce zginął 35-letni pracownik Sajid. Rannych zostało także ośmiu jego kolegów, z których trzech jest w stanie krytycznym, podaje Dawn.

Do incydentu doszło w niedzielę na ulicy Gurumangat w dzielnicy Gulberg w Lahaurze.

Wybuch w fabryce

Wybuch nastąpił na pierwszym piętrze fabryki Shezan Bakers. W tym czasie pracowało tam ponad 40 osób. Według przedstawiciela Rescue 1122 po wybuchu zawaliła się część budynku.

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Rannych przewieziono do szpitala

Przedstawiciel służby ratunkowej przekazał również, że do wybuchu doszło wkrótce po wycieku gazu z butli. Zidentyfikował zmarłego jako Sajida i zaznaczył, że ratownicy przewieźli rannych do szpitala.

Według publikacji zmarły oraz wszystkie osiem rannych osób byli pracownikami przedsiębiorstwa. Trzy ranne osoby są w stanie krytycznym.

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