Wybuch butli gazowej w Lahaurze zabił pracownika i ranił osiem osób — Dawn
W Lahaurze w Pakistanie w wyniku wybuchu butli gazowej w fabryce zginął 35-letni pracownik Sajid. Rannych zostało także ośmiu jego kolegów, z których trzech jest w stanie krytycznym, podaje Dawn.
Do incydentu doszło w niedzielę na ulicy Gurumangat w dzielnicy Gulberg w Lahaurze.
Wybuch w fabryce
Wybuch nastąpił na pierwszym piętrze fabryki Shezan Bakers. W tym czasie pracowało tam ponad 40 osób. Według przedstawiciela Rescue 1122 po wybuchu zawaliła się część budynku.
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Rannych przewieziono do szpitala
Przedstawiciel służby ratunkowej przekazał również, że do wybuchu doszło wkrótce po wycieku gazu z butli. Zidentyfikował zmarłego jako Sajida i zaznaczył, że ratownicy przewieźli rannych do szpitala.
Według publikacji zmarły oraz wszystkie osiem rannych osób byli pracownikami przedsiębiorstwa. Trzy ranne osoby są w stanie krytycznym.