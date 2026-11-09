Co najmniej 10 pracowników zginęło, a kolejnych 15 zostało rannych, w tym dwóch jest w stanie krytycznym, w wyniku wybuchu i pożaru w hucie HABAS w dzielnicy Aliaga portowego miasta Izmir na zachodzie Turcji. Ratownicy poszukiwali jeszcze czterech osób, które według wstępnych informacji mogły pozostawać pod gruzami, informuje Deutsche Welle.

Okoliczności wypadku

Według biura gubernatora Izmiru do wybuchu doszło około południa podczas odlewania płynnej stali. Według wstępnej wersji suwnica wpadła do pieca. Władze badają okoliczności incydentu.

Gubernator Izmiru Suleyman Elban oświadczył, że na linii produkcyjnej trwała wówczas zmiana zmiany roboczej, a nie aktywny proces produkcyjny. Na terenie zakładu znajdowało się około 200 pracowników zamiast spodziewanych 300.

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Akcja ratunkowa i reakcja

Burmistrz Izmiru Cemil Tugay poinformował, że początkowy pożar po wybuchu został ugaszony. Według niego dokładną liczbę zabitych i poszkodowanych będzie można ustalić po usunięciu gruzów. Minister spraw wewnętrznych Mustafa Ciftci oświadczył, że ranni zostali przewiezieni do szpitali, a ich stan jest uważnie monitorowany.

Minister sprawiedliwości Akin Gurlek poinformował o wyznaczeniu do sprawy czterech prokuratorów. Świadkowie powiedzieli państwowej agencji Anadolu, że wybuch był niezwykle silny: jeden z nich stwierdził, że ziemia się zatrzęsła, a inny porównał odczucie do trzęsienia ziemi.

Lewicowa opozycyjna Partia Robotnicza Turcji (TIP) oświadczyła, że incydent po raz kolejny pokazał lekceważenie ochrony pracy i bezpieczeństwa w kraju, i nazwała go „morderstwem w miejscu pracy”. Według niezależnej organizacji Health and Safety Labor Watch we wrześniu w Turcji odnotowano 226 zgonów w miejscach pracy.

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