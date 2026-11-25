9 listopada w wyniku wybuchu w hucie stali grupy Habaş w tureckiej Aliağe zginęło 19 osób. Jeszcze jedna osoba zaginęła i jest uznawana za zmarłą. Wybuch nastąpił około południa, a ostateczną liczbę ofiar ustalano przez kilka dni, ponieważ część ciał pozostawała pod gruzami. Poinformowała o tym France 24.

Śledztwo w sprawie wybuchu

Według redakcji do zdarzenia doszło podczas wymiany kotła: wewnątrz dużego pieca przemysłowego zawalił się suwnicowy dźwig. Prokuratura wszczęła śledztwo. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać gęsty słup dymu nad zakładem. Inne nagranie prawdopodobnie przedstawia ciała przykryte niebieskimi plandekami obok karetek pogotowia.

Według gazety Evrensel zakład nie wstrzymał całkowicie pracy w dniu tragedii: produkcja trwała wszędzie poza obszarem, w którym doszło do wybuchu. Przedstawiciele stowarzyszenia Umut-Sen, które wspiera tworzenie niezależnych związków zawodowych, powiedzieli France 24 o niewłaściwych warunkach pracy i braku środków ochrony w zakładzie. Według nich pracownicy boją się rozmawiać z prasą z powodu groźby trafienia na nieoficjalne czarne listy.

Nie jest to pierwszy śmiertelny incydent w zakładzie Habaş w ostatnim czasie. 21 października zginął tam podwykonawca, który spadł z wysokości, a 5 listopada 20-letni podwykonawca zginął w wybuchu podczas pompowania opony.

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Zatrzymania i ograniczenia dla pracowników

Według France 24 dziewięć osób przebywało w areszcie w ramach śledztwa, a wobec kolejnych dwóch zastosowano areszt domowy, w tym wobec prezesa Habaş Mehmeta Rüştü Başarana. W maju 2026 roku Başaran i inni najwyżsi menedżerowie grupy zostali skazani na ponad cztery lata więzienia oraz objęci zakazem wykonywania zawodu przez rok i dziewięć miesięcy w sprawie wybuchu gazowego tankowca w prowincji Kocaeli w 2017 roku.

W dniu wybuchu sąd w Aliağe wprowadził zakaz rozpowszechniania w mediach i sieciach społecznościowych informacji, wywiadów, krytyki i komentarzy dotyczących incydentu do czasu zakończenia śledztwa. Tego samego dnia policja zatrzymała przedstawicieli stowarzyszenia związków zawodowych Regionu Egejskiego, Yücela Memişa i Sonay Tezcan, po ich apelach o wzmocnienie bezpieczeństwa pracy; później zostali zwolnieni.

13 listopada kierownictwo zakładu ogłosiło pracownikom zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na teren przedsiębiorstwa. Co najmniej dziewięć osób, które protestowały przeciw tej decyzji i domagały się niezależnej komisji do zbadania wybuchu, zostało zatrzymanych i zwolnionych tego samego dnia. Zakaz dotyczący telefonów zniesiono po kilku godzinach.

Problemy z bezpieczeństwem pracy

Obserwatorium Health and Safety Labour Watch, które prowadzi rejestr zgonów w miejscach pracy w Turcji, poinformowało, że od początku 2026 roku do 13 listopada odnotowało co najmniej 2014 takich zgonów. Według jego oceny co roku w kraju w wyniku wypadków przy pracy ginie co najmniej 2 tysiące osób, nie licząc zgonów spowodowanych chorobami zawodowymi. Międzynarodowa Organizacja Pracy odnotowała w 2024 roku w Turcji 11,5 zgonu w pracy na 100 tysięcy pracowników.

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