Wieczorem 31 października w mieście Algeciras w departamencie Huila na południu Kolumbii doszło do wybuchu w pobliżu lokalu rozrywkowego. Zginął jeden funkcjonariusz policji, a siedem kolejnych osób zostało rannych.

Wybuch w dzielnicy rozrywkowej

Do incydentu doszło w tak zwanej zona rosa — dzielnicy lokali nocnych i wypoczynkowych — w pobliżu obiektu handlowego Las Palmitas, niedaleko wjazdu do miasta. W chwili wybuchu w okolicy przebywali ludzie, a policjanci prowadzili tam działania obserwacyjne i kontrolne.

Wśród siedmiu rannych jest sześciu cywilów i jeden policjant. Wszystkie poszkodowane osoby trafiły do miejskiego szpitala w Algeciras, informuje The Rio Times.

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Okoliczności są wyjaśniane

Według lokalnych doniesień materiały wybuchowe mogły zostać dostarczone na motocyklu, jednak oficjalnie nie potwierdzono tego sposobu. Organy ścigania badają okoliczności wybuchu. Nie poinformowano o żadnych zatrzymaniach w tej sprawie, żadna grupa nie przyznała się do odpowiedzialności, a władze nie wskazały możliwych sprawców.

Algeciras już w tym roku doświadczyło ataków z użyciem materiałów wybuchowych. 12 sierpnia w wiejskiej części miasta w wyniku wybuchowej zasadzki zginęło dwóch żołnierzy, a co najmniej 16 osób zostało rannych. Władze wstępnie przypisały wówczas odpowiedzialność Frontowi Ivana Diaza — grupie dysydentów FARC. Jednocześnie źródło nie informuje o jakimkolwiek związku tej grupy z wybuchem z 31 października.

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