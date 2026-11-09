W Santo Domingo, stolicy Republiki Dominikańskiej, 6 listopada doszło do wybuchu w mieszkaniu na piątym piętrze kompleksu mieszkalnego Andares del Mirador. Ciężkich oparzeń doznały 37-letnia dentystka Loida Díaz Lima oraz jej dwoje dzieci — 12-letni chłopiec i 7-letnia dziewczynka. Informuje o tym The Rio Times.

Stan poszkodowanych

Dzieci trafiły na oddział intensywnej terapii dziecięcego szpitala Dr. Robert Reid Cabral. Są podłączone do respiratora, mają poważne oparzenia oraz uszkodzenia dróg oddechowych i płuc spowodowane wdychaniem gorącego dymu.

Dyrektorka szpitala Mabel Jones Luciano 8 listopada poinformowała o nieznacznej poprawie stanu dzieci, jednak nadal przebywają one na intensywnej terapii. Ich matka znajduje się na oddziale intensywnej terapii szpitala Luis Eduardo Aybar, gdzie otrzymuje pomoc z powodu oparzeń. Jej stan również jest oceniany jako ciężki.

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Przyczyna wybuchu jest ustalana

Rodzina przeprowadziła się do mieszkania 5 listopada — mniej niż 24 godziny przed wybuchem. Lokal znajduje się przy alei Avenida Independencia, na siódmym kilometrze, w stołecznym Distrito Nacional.

Oficjalna przyczyna incydentu nie została jeszcze ogłoszona. W materiale wspomniano o przypuszczeniach dotyczących wycieku gazu. Według krewnych w chwili wybuchu jedno z dzieci podłączało dystrybutor wody. Bliscy poszkodowanych podejrzewają również zaniedbania podczas budowy mieszkania i domagają się dokładnego śledztwa.

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