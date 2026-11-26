Według wyliczeń niezależnego wydania Novaya Gazeta Europe Federacja Rosyjska — państwo-agresor — od początku pełnoskalowej wojny wydała na uzbrojenie i amunicję ponad poziom przedwojenny 18,6 bln rubli. Poinformowała o tym Meduza.

Wydatki, których nie byłoby bez wojny

Według oceny dziennikarzy Novaya Gazeta Europe łączne „nadwyżkowe” wydatki wojskowe Rosji w latach 2022–2026 wynoszą 43,6 bln rubli. Do tej sumy zaliczono wydatki, których według wyliczeń wydania nie byłoby bez wojny.

Z tej kwoty 25 bln rubli przypada na wypłaty dla osób fizycznych. Na potrzeby obliczeń dziennikarze uwzględnili w ciągu pięciu lat żołd wojskowych, emerytury, wsparcie socjalne dla wojskowych, wynagrodzenia pracowników przemysłu obronnego, a także rekompensaty za śmierć i obrażenia. Następnie porównali te wydatki z tym, jak mogłyby wzrosnąć bez wojny.

Wydanie zaznacza, że tych 25 bln rubli nie można w całości uznać za stracone dla gospodarki, ponieważ środki były kierowane na konsumpcję, która stanowi około połowy rosyjskiej gospodarki.

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Porównanie z wydatkami socjalnymi

Wydatki na broń i amunicję w wysokości 18,6 bln rubli obejmują finansowanie państwowego zamówienia obronnego powyżej poziomu przedwojennego, w tym uzbrojenie, które już zostało zniszczone lub jeszcze nie dotarło na front. Ekonomistka Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii Tetiana Mychajłowa stwierdziła, że nawet niezniszczony czołg jest stratą dobrobytu, ponieważ nie przynosi ludziom korzyści.

Novaya Gazeta Europe porównuje 18,6 bln rubli z trzyletnimi bieżącymi wydatkami rosyjskiego budżetu na ochronę zdrowia w latach 2022–2024 albo z niemal wszystkimi bieżącymi wydatkami na edukację w tym samym okresie.

W budżecie Rosji na 2026 rok na obronę przeznaczono 12,93 bln rubli. W zatwierdzonym przez Dumę Państwową projekcie budżetu na 2027 rok w pozycji „Obrona narodowa” przewidziano 17,1 bln rubli, czyli 35,2% wszystkich wydatków. Kolejne 4,3 bln rubli planuje się skierować na „Bezpieczeństwo narodowe i działalność organów ścigania”. Według The Bell łącznie będzie to stanowić 44% wydatków budżetowych, choć faktyczny udział może być wyższy z powodu wydatków wojskowych w innych pozycjach.

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