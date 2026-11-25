Variety potwierdziło 19 z 20 filmów, które przeszły do kolejnego etapu selekcji do 99. nagrody Oscara w kategorii efektów wizualnych. Dział Efektów Wizualnych Akademii poinformował twórców tych filmów o przejściu dalej przed Świętem Dziękczynienia. Jednocześnie Akademia nie publikuje tej listy ani nie komentuje, które dokładnie filmy kontynuują udział.

Potwierdzone filmy

Wśród produkcji, o których poinformowało Variety, są „Dune: Part Three” Denisa Villeneuve’a, „The Odyssey” Christophera Nolana, „Project Hail Mary”, „Disclosure Day” Stevena Spielberga oraz „Avengers: Doomsday”.

Disney ma cztery potwierdzone projekty: „Avengers: Doomsday”, „Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, „Whalefall” oraz pełnometrażową aktorską wersję „Moany”. Na liście znalazły się także „Godzilla Minus Zero”, „Ramayana: Rise of a Legend”, „Spider-Man: Brand New Day”, „Supergirl”, „Jumanji: Open World”, „The Mosquito Bowl”, „Heart of the Beast”, „The Sheep Detectives”, „Backrooms”, „Digger” oraz animowany techniką poklatkową film studia Laika „Wildwood”.

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Jeden z 20 filmów w momencie publikacji materiału Variety pozostawał niepotwierdzony.

Dalsza selekcja

Wstępne głosowanie nad shortlistą potrwa od 7 do 11 grudnia, a shortlisty we wszystkich kategoriach zostaną ogłoszone 15 grudnia. Następnie 10 wybranych filmów zostanie zaprezentowanych członkom Działu Efektów Wizualnych podczas prezentacji od 8 do 10 stycznia.

Głosowanie nad nominacjami zaplanowano na 11–15 stycznia, a nominowani zostaną ogłoszeni 21 stycznia. Ceremonia 99. nagród Oscara odbędzie się 14 marca w Dolby Theatre w kompleksie Ovation Hollywood.

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