Badanie odcisków palców na terakotowych wojownikach z mauzoleum pierwszego cesarza Chin Qin Shi Huanga w pobliżu Xi’anu wykazało, że w wykonanie części rzeźb mogli być zaangażowani nie tylko dorośli mężczyźni, lecz także kobiety i osoby niepełnoletnie. Informuje o tym South China Morning Post.

Analiza 79 odcisków

Grupa badaczy pod kierownictwem Shen Jinyi, adiunktki w Szkole Archeologii Uniwersytetu Szandong, przeanalizowała 79 dobrze zachowanych odcisków znalezionych na 36 figurach z obszaru T23 w pierwszym dole mauzoleum. Na każdej rzeźbie znajdowało się od jednego do pięciu odrębnych odcisków pozostawionych na głowie, rękach, zbroi, kołnierzu i stopach.

Siedemdziesiąt trzy odciski powstały podczas formowania, odlewania i składania figur, a kolejne sześć — gdy do powierzchni dociskano wcześniej wykonane elementy dekoracyjne, w tym nity zbroi i pasy. Naukowcy sfotografowali ślady i zmierzyli średnią szerokość linii papilarnych, która zwiększa się wraz z wiekiem.

Aby ocenić skład siły roboczej, badacze zastosowali bayesowski model mieszaninowy, który analizuje zbiór odcisków, a nie określa płeć osoby na podstawie każdego pojedynczego śladu. Porównali także starożytne odciski ze współczesnymi danymi osób w różnym wieku i różnej płci.

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Ocena składu rzemieślników

Według obliczeń badaczy około 45% odcisków mogło należeć do dorosłych mężczyzn, niemal 32,7% do dorosłych kobiet, a 22,3% do osób niepełnoletnich poniżej 15. roku życia. Zgodnie z prawami dynastii Qin 15 lat było granicą pełnoletności.

Wcześniej uważano, że wielkoskalową produkcję rzemieślniczą za rządów dynastii Qin w latach 221–207 p.n.e. prowadzili wyłącznie dorośli mężczyźni. Jednocześnie inskrypcje na wyrobach lakowych i dokumenty prawne z tego okresu wskazywały na udział kobiet i dzieci w pracy rzemieślniczej pod nadzorem państwa.

Ograniczenia wniosków

Autorzy podkreślili, że obszar T23 jest jedynie lokalną częścią pierwszego dołu. Dlatego wyniki mogą odzwierciedlać organizację pracy konkretnej grupy produkcyjnej lub określony etap prac, a nie cały projekt. Terakotową Armię, pochowaną wraz z Qin Shi Huangiem po jego śmierci w 210 roku p.n.e., odkryli w 1974 roku miejscowi mieszkańcy kopiący studnię.

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