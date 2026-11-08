W Australii otwarcie Jaskini Księżniczki Małgorzaty Róży w stanie Wiktoria przełożono na koniec 2027 roku. Obiekt turystyczny w pobliżu granicy z Australią Południową jest zamknięty dla odwiedzających od 2021 roku, gdy jego operatorzy przeszli na emeryturę w okresie ograniczeń w podróżowaniu związanych z COVID-19.

Jak informuje ABC News, Parks Victoria zmieniła harmonogram prac budowlanych z powodu nieprzewidzianych ograniczeń w dostępności wykonawców. W październiku przy parkingu ustawiono znak, na którym wskazano grudzień 2026 roku jako termin zakończenia prac.

Prace o wartości ponad 2 mln dolarów

Na modernizację kompleksu przeznaczono 2 135 000 dolarów ze środków podatników stanu Wiktoria. Projekt obejmuje budowę nowych toalet, modernizację infrastruktury odwadniającej oraz strefy dla odwiedzających.

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Parks Victoria oświadczyła, że zakończyła już montaż nowego oświetlenia w jaskini i poręczy, ulepszenie schodów oraz modernizację systemów elektrycznych. Przedstawiciel rządu Wiktorii zaznaczył, że jaskinie są ważne dla lokalnej turystyki, a władze kontynuują prace nad ich ponownym otwarciem.

Mieszkańcy skarżą się na zaniedbanie

Lokalny operator turystyczny David Graham powiedział, że na terenie zainstalowano bramy z powodu przypadków wandalizmu. Jak stwierdził, zaniedbane centrum dla odwiedzających oraz brak stałego mieszkańca w sąsiedniej rezydencji sprawiają, że kompleks jest narażony na zagrożenia. Dodał również, że wielokrotne przekładanie otwarcia szkodzi lokalnym firmom.

Posłanka Partii Liberalnej Roma Britnell oświadczyła, że obiekt pozostawiono, by popadał w ruinę. Lokalny rybak Kim Maller, który odwiedzał jaskinię od dzieciństwa, wyraził nadzieję na jej szybkie otwarcie. Według niego turystów przyciągały oświetlone stalaktyty i stalagmity. Niektórzy podróżni przyjeżdżający do zamkniętego kompleksu uważają, że ostrzeżenia o zamknięciu powinny być bardziej widoczne.

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