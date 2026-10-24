Odbudowa systemu edukacji w Strefie Gazy po długotrwałych przerwach w nauce i działaniach wojennych może potrwać do siedmiu lat. W wywiadzie dla Asharq Al-Awsat powiedziała o tym Julia Dicum, dyrektorka ds. edukacji Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie.

Jak powiedziała, na początku roku szkolnego we wrześniu 2026 roku przedstawiciele agencji witali dzieci, które powinny uczyć się w trzeciej klasie, ale po raz pierwszy znalazły się w budynku szkoły. Niektórzy uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej z powodu pandemii COVID-19 i trzech lat wojny mieli za sobą nie więcej niż jeden pełny rok nauki stacjonarnej.

Duże luki w nauce

Badanie Uniwersytetu Cambridge, Centre for Lebanese Studies i UNRWA wcześniej przewidywało, że łączne przerwy mogą cofnąć uczniów o pięć lat w opanowaniu programu nauczania. Dicum uważa, że obecnie skala strat w nauce jest prawdopodobnie jeszcze większa. Podkreśliła również psychologiczne traumy dzieci wynikające ze strat, ciągłego strachu przed ostrzałem i niepewności.

Na początku roku szkolnego 2026–2027 ponad 200 tys. dzieci w Gazie nie miało dostępu do zorganizowanej nauki, poinformowała Dicum. Jednocześnie Klaster Edukacyjny we wrześniu 2026 roku odnotował 495 680 uczniów w 687 przestrzeniach edukacyjnych zorganizowanych przez partnerów odpowiedzi humanitarnej.

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Uczęszczanie do takich przestrzeni nie oznacza jednak powrotu do zwykłego dnia szkolnego. Uczniowie mają mniej godzin zajęć z powodu przepełnienia, braku materiałów, uszkodzonych budynków oraz tymczasowych pomieszczeń bez odpowiednich warunków dostępu do wody i sanitariatów. Dodatkowymi przeszkodami są przesiedlenia ludności i zagrożenie ze strony wybuchowych pozostałości wojny.

Nauka w namiotach i zdalnie

Obecnie nauczanie koncentruje się na czterech przedmiotach: języku arabskim i angielskim, matematyce oraz naukach przyrodniczych. Równolegle rozszerzane są programy wsparcia psychospołecznego. Uniwersytety, a także placówki kształcenia technicznego i zawodowego w Gazie, również doznały znacznych zniszczeń i działają w zmienionym formacie.

Pod koniec września 2026 roku UNRWA zarządzała około 84 tymczasowymi przestrzeniami edukacyjnymi w Gazie, obejmującymi niemal 100 tys. uczniów. Kolejne około 280 tys. uczniów od pierwszej do dziewiątej klasy korzystało ze zorganizowanej edukacji zdalnej. Zajęcia stacjonarne odbywają się w namiotach i w części klas szkół UNRWA, a niektóre rodziny codziennie usuwają swoje rzeczy z przestrzeni przeznaczonej na lekcje.

Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Autonomii Palestyńskiej zatwierdziło programy z materiałami zgodnymi z palestyńskim programem nauczania, w tym zdalne nauczanie UNRWA. Jednocześnie nieakredytowane inicjatywy, zdaniem Dicum, nie zapewnią obecnemu pokoleniu szerokiego dostępu do szkolnictwa wyższego. Zaznaczyła również, że kryzys finansowy UNRWA może utrudnić kontynuację i rozszerzanie programów edukacyjnych.

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