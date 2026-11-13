Wydobycie ropy w Iraku osiągnęło 4,6 mln baryłek dziennie — OilPrice

W Iraku wydobycie ropy naftowej w październiku osiągnęło 4,6 mln baryłek dziennie, co było najwyższym poziomem od 2019 roku. W porównaniu z wrześniem produkcja wzrosła o 540 tys. baryłek dziennie, informuje OilPrice, powołując się na listopadowy raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej o rynku ropy.

Według szacunków MAE październikowe wydobycie Iraku przekroczyło kwotę kraju w ramach porozumienia OPEC+ o około 170 tys. baryłek dziennie.

Wzrost wydobycia w państwach Zatoki

Kuwejt również zwiększył w październiku wydobycie ropy naftowej — z 1,58 mln baryłek dziennie we wrześniu do 2,03 mln baryłek dziennie. Jednocześnie wydobycie kraju pozostawało o około 650 tys. baryłek dziennie niższe od jego limitu OPEC+.

Arabia Saudyjska, według danych MAE, zwiększyła wydobycie o około 1 mln baryłek dziennie — z 8,93 mln we wrześniu do 9,99 mln w październiku. Agencja szacuje, że saudyjskie wydobycie w październiku było o 480 tys. baryłek dziennie niższe od kwoty OPEC+.

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Różne szacunki dotyczące Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska poinformowała OPEC, że w październiku wydobyła 10,563 mln baryłek dziennie — nieco więcej niż jej kwota wynosząca około 10,5 mln baryłek dziennie. W miesięcznym raporcie OPEC Arabia Saudyjska zaznaczyła, że część wzrostu produkcji skierowano do magazynów, dlatego dostawy ropy na rynek krajowy i na eksport nie wzrosły tak znacząco jak wydobycie.

Według danych Arabii Saudyjskiej dostawy ropy na rynki krajowe i zagraniczne wyniosły 7,122 mln baryłek dziennie w sierpniu, 7,988 mln we wrześniu i 9,2 mln w październiku.

Przeładunek ładunków w Cieśninie Ormuz

Producenci z państw Zatoki zwiększyli wydobycie w związku z intensywniejszym transportem ropy przez Cieśninę Ormuz. Wzrost przepływów od sierpnia wiąże się z przewozem ładunków przez cieśninę mniejszymi tankowcami, a następnie ich przeładunkiem na supertankowce w Zatoce Omańskiej.

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