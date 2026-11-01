W Islamabadzie grupa emerytowanych urzędników państwowych, dyplomatów i generałów wezwała do równego traktowania wszystkich prowincji Pakistanu oraz ostrzegła przed zmianami konstytucyjnymi narzuconymi wbrew woli obywateli. Autorzy oświadczenia uważają, że w obliczu pogłębiającego się kryzysu politycznego i gospodarczego zagrożone mogą być jedność i przyszłość kraju, informuje Dawn.

Wezwanie do rządów konstytucyjnych

Oświadczenie, przekazane redakcji w sobotę, rozpowszechnił Klub Roedada Khana. Dawn opisuje go jako „emerytowany establishment” Islamabadu, ponieważ należą do niego wpływowi byli urzędnicy.

Dokument podpisali były szef sił powietrznych, emerytowany główny marszałek lotnictwa Abbas Khattak, były urzędnik Shakeel Durrani, a także byli dyplomaci Ashraf Jehangir Qazi, Humayun Qazi i Asif Durrani. Oświadczyli oni, że rządy konstytucyjne muszą być rzeczywistością, a nie formalnością, a wojsko powinno powrócić do swojej podstawowej misji — obrony kraju i wypełniania przysięgi.

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Dyskusja o nowych prowincjach

Oświadczenie pojawiło się w czasie wznowienia dyskusji o przebudowie systemu prowincjonalnego po propozycjach wysokich urzędników dotyczących utworzenia nowych prowincji. Pomysły te wywołały sprzeciw sił politycznych, które obawiają się, że zmiana mapy prowincji osłabi autonomię regionów i zmieni obecny układ sił.

Klub odrzucił również model hybrydowego rządzenia, w którym wybierane instytucje cywilne działają obok niewybieralnego centrum władzy. Zdaniem autorów oświadczenia taki system nasila niezadowolenie polityczne i podważa porządek konstytucyjny. Wezwali oni do powrotu do woli obywateli wyrażonej w ostatnich wyborach powszechnych lub do przeprowadzenia nowych wyborów z udziałem wszystkich partii krajowych i regionalnych oraz wybranych przez nie liderów.

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