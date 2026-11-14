W Estonii emerytowany generał major Veiko-Vello Palm oświadczył, że w przyszłości kraj nie będzie w stanie pozyskać wystarczającej liczby poborowych wyłącznie spośród mężczyzn z powodu sytuacji demograficznej. Jego zdaniem, aby uzupełniać rezerwę wojskową, pobór należy rozszerzyć na kobiety.

Palm wystąpił podczas publicznego wykładu ministra obrony Martina Herema na Uniwersytecie w Tartu. Jak podaje ERR News, emerytowany wojskowy uważa, że do 2040 roku Estonia nie będzie w stanie osiągnąć celu, jakim jest nabór ponad 4,1 tys. poborowych rocznie.

Problem uzupełniania rezerwy

Według Palma okres służby trwa około roku, jednak po jego zakończeniu ludzie pozostają w rezerwie i mogą być kierowani na coroczne ćwiczenia. To właśnie odnawianie rezerwy nazwał głównym wyzwaniem.

Zauważył, że obecnie do służby trafia nieco ponad połowa mężczyzn z każdej grupy wiekowej. Wśród przyczyn są stan zdrowia i inne okoliczności. Palm porównał sytuację z Finlandią, gdzie szkolenie wojskowe przechodzi około 60% osób z każdej grupy wiekowej, lecz w jego ocenie nawet taki wskaźnik byłby dla Estonii niewystarczający.

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Argumenty dotyczące służby kobiet

Palm odrzucił argument o rzekomym niespełnianiu przez kobiety wymogów fizycznych: według niego młoda kobieta w dobrej formie fizycznej spełnia normy ustalone dla mężczyzn. Jednocześnie przyznał, że należy opracować wyposażenie dostosowane do kobiecej sylwetki, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy.

Oświadczył również, że większy udział kobiet w Estońskich Siłach Obronnych pozytywnie wpłynąłby na dowództwo wojskowe i podejmowanie decyzji wojskowych. Obecnie kobiety służą w Siłach Obronnych jako żołnierze zawodowi, a także uczestniczą w ochotniczych organizacjach obronnych.

Wcześniej dyrektorka Agencji Zasobów Obronnych Anu Rannaveski stwierdziła, że kwestia poboru kobiet dotyczy nie tyle tego, czy go wprowadzić, ile dokładnie kiedy. Jednocześnie minister obrony Martin Herem i dowódca Sił Obronnych Andrus Merilo opowiadają się za zachęcaniem kobiet do służby przy zachowaniu jej dobrowolnego charakteru.

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