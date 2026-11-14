W prowincji Phu Tho, na północ od Hanoi, hub logistyczny Vietnam SuperPort o wartości około 300 mln dolarów rozwija działający już lotniczy terminal cargo. Dyrektor generalny firmy Yap Kwong Weng powiedział, że miesięczne przychody terminalu wzrosły pięciokrotnie od lipca. Jak zaznaczył, wśród klientów obiektu są FedEx, duże firmy spedycyjne oraz producenci elektroniki i sprzętu dla sztucznej inteligencji.

Jak informuje Fortune, Vietnam SuperPort jest wspólnym przedsięwzięciem singapurskiej firmy logistycznej YCH Group i wietnamskiego konglomeratu T&T Group. Hub o powierzchni 83 hektarów znajduje się na trasach między wietnamskim pasem produkcji elektroniki a granicą z Chinami, skąd pochodzi większość komponentów. Projekt ma połączyć transport drogowy, kolejowy, lotniczy i morski w jedną usługę logistyczną.

Cła i pochodzenie towarów

Szef SuperPort zauważył, że firmy planują działalność w warunkach niepewności dotyczącej amerykańskich ceł. Na początku roku cła na towary z Wietnamu wynosiły 20%, a od lipca na większość towarów obowiązuje cło importowe w wysokości 12,5%, wprowadzone po amerykańskim dochodzeniu na podstawie Section 301 dotyczącym kontroli przestrzegania norm pracy. Taryfy mogą później ulec zmianie w wyniku negocjacji handlowych USA i Wietnamu lub dodatkowych amerykańskich kontroli nadprodukcji przemysłowej i ochrony własności intelektualnej.

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W Waszyngtonie część przedstawicieli administracji prezydenta Donalda Trumpa wyraża obawy, że chińskie firmy mogą prowadzić w Wietnamie minimalne przetwarzanie towarów, aby uniknąć wyższych ceł na produkty z Chin. W tymczasowej umowie handlowej między USA a Wietnamem z ubiegłego roku Hanoi zgodziło się na 40-procentowe cło na towary uznane za przeładowane z Chin. Jednocześnie Fortune nie podał szczegółów dotyczących takich kryteriów ani procedury weryfikacji.

Infrastruktura i koszty

Według Fortune Wietnam dąży do obniżenia kosztów logistycznych, obecnie szacowanych na 16–20% PKB, do poziomu poniżej 12% do 2030 roku. Kraj inwestuje 11 mld dolarów w linię kolejową Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, która ma połączyć chińską sieć kolejową z głębokowodnym portem Hai Phong. Wietnam ma również zastąpić przeciążone lotnisko Tan Son Nhat nowym lotniskiem Long Thanh, które ma zwiększyć możliwości cargo na południu kraju.

SuperPort planuje do 2030 roku stworzyć sieć czterech portów w Azji Południowo-Wschodniej. Wśród planowanych obiektów są 130-hektarowy kompleks multimodalny Cambodia SuperPort w prowincji Kampong Speu niedaleko Phnom Penh oraz hub w prowincji Tay Ninh na granicy Wietnamu z Kambodżą.

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